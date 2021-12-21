«Прямая линия» с губернатором Тюменской области: о чем сказал Александр Моор

«Начнем с самой актуальной темы — вакцинация против коронавируса и система QR-кодов. Поступило не менее 75 вопросов. Я не согласен, когда систему кодов называют сегрегацией. Сегрегация — принудительное разделение жителей по признаку, на который человек поменять не может. Привиться могут все, за исключением тех, у кого есть противопоказания»,заявил глава Тюменской области Александр Моор.