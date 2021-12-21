«Прямая линия» с губернатором Тюменской области: о чем сказал Александр Моор

Подводя итоги 2021 года, губернатор подчеркнул, что Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов самых популярных программ туристического кэшбека. Также за 10 месяцев этого года индекс промышленного производства вырос более чем на 7%, обрабатывающих отраслей — на 14,5%. Тюмень стала «Городом трудовой доблести». После этого Александр Моор перешел к ответам на вопросы, разделив их на блоки.
«Начнем с самой актуальной темы — вакцинация против коронавируса и система QR-кодов. Поступило не менее 75 вопросов. Я не согласен, когда систему кодов называют сегрегацией. Сегрегация — принудительное разделение жителей по признаку, на который человек поменять не может. Привиться могут все, за исключением тех, у кого есть противопоказания»,заявил глава Тюменской области Александр Моор.
Пик заболеваемости коронавирусом выпал на конец октября-начало ноября. Система QR-кодов — экстренная мера противодействию COVID-19, которая поможет справиться с пандемией в совокупности с другими ограничениями.
Губернатор отметил, что местные жители, переболевшие, но не попавшие в статистику — то есть не обращались за медпомощью, — но при этом имеют высокий уровень антител, не могут получить QR-код. «Реализовать такую практику на территории региона нет», — подчеркнул он.
Горожане в соцсетях, по почте и телефону задавали немало вопросов, касающихся работы сферы здравоохранения — очередей в больницах, наличия узкопрофильных врачей, ремонта в медучреждениях. Александр Моор уточнил, что после ряда процедур с документами будут выделены деньги на ремонт поликлиники № 6.
«Отремонтировать и построить все сразу нам не удастся, но мы будем делать это упорно и настойчиво»,подчеркнул Моор.
Далее губернатор Тюменской области перешел к теме труда и занятости. Местная жительница попросила дать ей возможность пройти какие-либо курсы, чтобы стать фельдшером и помогать пациентам. Такое обучение в сфере здравоохранения прошли 50 человек. Однако работать в медучреждении сразу после этого нельзя — должно быть базовое медицинское профессиональное образование.
Тюменцев также волнует вопрос о строительстве детских садов в новых микрорайонах города. По словам главы области, в Ново-Патрушего строится детский сад, его планируется ввести в 2022 году. В Антипино учреждение строится с опережением сроков — его тоже планируют завершить в следующем году.
Что касается новых школ, то одна из таких откроется в районе Плеханово 1 сентября 2023 года. На сегодняшний день заключили государственный контракт на разработку проектной документации, а также выполнение строительно-монтажных работ. В школе смогут учиться 1 500 детей.
В поселке ММС скоро появятся детский сад и школа. По детсаду разработана проектная документация, экспертиза пройдена. В 2022 году проведут вынос сетей инженерного обеспечения с этого земельного участка, после чего начнут стройку. Также в 2022 году разработают проектную документацию и приступят к строительству школы.
В поселке Московском запланировано строительство большого комплекса — школы с дошкольным отделением. Документация уже готова, строительные работы начнут в следующем году.
«Много вопросов касаются качества воды. Я давал рекомендации, чтобы на Метелевских водоочистных сооружениях установили систему углевания, это было выполнено. К тому же, уровень воды в Туре будут контролировать с помощью Уральского управления по гидрометеорологии. При повышении уровня воды данные будут переданы местному водоканалу, после чего возьмут пробы для проверки цветности и запаха»,вспомнил губернатор о летних неприятностях с водой.
Кроме того, тюменцы, живущие в небольших поселках Тюменской области, поинтересовались, когда они будут обеспечены качественной питьевой водой. Они попросили наладить все затруднения и решить их проблему.
По словам губернатора, в Новой Заимке в конце прошлого года заключили контракт на разработку проектно-сметной документации. После получения документов приступят к строительству водопровода. В селе Усова водовод планируют построить уже к октябрю 2022 года.
Проблему с водой начали решать и в поселке Прииртышский. Сейчас уже построенный новый водовод ставят на кадастровый учет. После оформления всех документов поселок отключат от старой скважины, и местные жители будут обеспечены водой хорошего качества.
«Тарифы изменятся с 1 июля 2022 года. Рост совокупного платежа по Тюменской области не превысит 3,4%. Предстоит реконструировать ряд сооружений, закончить реконструкцию Метелевских и канализационных сооружений. Все документы согласованы с антимонопольной службой»,выделил Александр Моор.
Кроме того, в регионе исправили несправедливое распределение тарифов. Примером в этом случае выступил жилой комплекс в поселке Боровском. В ЖК дома сдали в разницей во времени, а позже жильцы выяснили, что в платежных квитанциях цифры разнятся.
В связи с этим правительство Тюменской области внесло в облдуму законопроект, согласно которому расчеты будут производиться по правилу «Одна труба — один тариф». Уже с октября этого года тариф у жителей разных домов в одном жилом комплексе сравнялся.
Губернатору Тюменской области задали немало вопросов, касающихся социального обслуживания, часть из них касаются реализации программы «Молодая семья».
«Программа построена таким образом, что приоритет в выдаче жилья отдается многодетным семьям. Семьи, где 1 или 2 ребенка, в очереди немного сдвигаются»,пояснил Александр Моор.
На «Прямую линию» с губернатором обратились с вопросом индексации выплат на питание для детей 1-2 лет. Раньше была открыта молочная кухня, на которой выдавали продукты малоимущим семьям, а после её закрытия назначили выплаты.
Это дополнительная мера социальной поддержки в Тюменской области, но выплаты не индексировались. Глава региона согласился, что это необходимо, и сообщил, что в 2022 году выплаты на обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами будут проиндексированы на уровень инфляции.