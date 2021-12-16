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В новогодние праздники тюменский Роспотребнадзор усилит контроль за работой общепита

16 декабря 2021, 06:06
Фото: 1Mi
В новогодние праздники тюменский Роспотребнадзор усилит контроль за работой
Во время новогодних праздников специалисты областного Управления Роспотребнадзора усилят контроль за соблюдением ковидных ограничений и профилактических мер ресторанов и кафе, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе надзорного ведомства.
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Тюмень

Массовые проверки заведений общепита Тюмени будут проходить каждую неделю до конца года и в период праздничных каникул.

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«Что касается точного промежутка, во время которых будут проходить проверки - он не установлен. Но в предпраздничные и непосредственно праздничные дни рейды будут усилены. Во время пандемии специалисты держат на контроле работу местных кафе и ресторанов, и не расслабляются также в каникулы», — пояснили «Нашему Городу» в Управлении.

На прошлой неделе в областном центре состоялась массовая вечеринка блогеров, где собрались почти тысяча посетителей, которые, судя по видео и фото, не соблюдали ковидные ограничения. Более того, бару, где прошло мероприятие, грозит штраф. И, судя по всему, случай не соблюдения введённых ограничений в период пандемии не единственный, а потому рейды усилены именно в период новогодних корпоративов.

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#Новости#Общественное питание#Общество#Рестораны#Управление Роспотребнадзора#Проверки#Кафе#Тюмень#Дарья Гасникова
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