В новогодние праздники тюменский Роспотребнадзор усилит контроль за работой общепита

На прошлой неделе в областном центре состоялась массовая вечеринка блогеров, где собрались почти тысяча посетителей, которые, судя по видео и фото, не соблюдали ковидные ограничения. Более того, бару, где прошло мероприятие, грозит штраф. И, судя по всему, случай не соблюдения введённых ограничений в период пандемии не единственный, а потому рейды усилены именно в период новогодних корпоративов.