Тюменские семьи не готовы идти в кафе к 3 декабря и из-за недостатка средств

Около 30 тюменцев отметили, что новые ограничения не приведут к улучшению ситуации в отрасли и скорее всего в этом сегменте будут сокращения. При этом число сотрудников малых кофеин, продажи ширпотреба и мелочей для дома тоже будет сокращаться.