Тюменские семьи не готовы идти в кафе к 3 декабря и из-за недостатка средств

По данным подписчиков паблика nashgorod_tymen, у семей сейчас совсем другие проблемы. «Не умрем ведь без кафе», — отметила Ольга Чаплыгина.
«Очень жаль, конечно. Наша семья не пойдёт в ближайшее время в кафе, столовые и рестораны», — сообщила тюменка Елена Федораева.
Около 30 тюменцев отметили, что новые ограничения не приведут к улучшению ситуации в отрасли и скорее всего в этом сегменте будут сокращения. При этом число сотрудников малых кофеин, продажи ширпотреба и мелочей для дома тоже будет сокращаться.
Ранее «Наш город» сообщал, что почти 1000 сотрудников общепита просили отменить дополнительные ограничения.