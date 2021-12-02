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Тюменские семьи не готовы идти в кафе к 3 декабря и из-за недостатка средств

2 декабря 2021, 10:47
Фото: 1Mi
Тюменцы не готовы идти в небольшие кафе и забегаловки к 3 декабря, когда введут новые ограничения.

По данным подписчиков паблика nashgorod_tymen, у семей сейчас совсем другие проблемы. «Не умрем ведь без кафе», — отметила Ольга Чаплыгина.

«Очень жаль, конечно. Наша семья не пойдёт в ближайшее время в кафе, столовые и рестораны», — сообщила тюменка Елена Федораева.

Около 30 тюменцев отметили, что новые ограничения не приведут к улучшению ситуации в отрасли и скорее всего в этом сегменте будут сокращения. При этом число сотрудников малых кофеин, продажи ширпотреба и мелочей для дома тоже будет сокращаться.

Ранее «Наш город» сообщал, что почти 1000 сотрудников общепита просили отменить дополнительные ограничения.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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