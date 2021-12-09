Тюменский криминальный авторитет останется в СИЗО до февраля 2022 года

Не менее 10 участников преступного сообщества совершили около 40 преступлений. Они были задержаны этим летом. Предварительно, была установлена их причастность к 38 вымогательствам, одному разбойному нападению и мошенничеству.
«В начале июля против Патрушева и 2-х его подельников возбудили уголовное дело. Все обвиняемые содержатся в следственном изоляторе», — уточнили в суде.
Также в уголовном деле фигурируют ещё пятеро причастных: двое из них находятся под арестом, ещё двое — под подпиской о невыезде и один — под домашним арестом. Один из них должен пройти психиатрическую экспертизу.
Организованная преступная группа была задержана после сообщений женщинами лёгкого поведения о вымогательстве и угрозах в их адрес. Также рэкетиры требовали деньги и у других тюменских бизнесменов.
В квартирах и машинах задержанных были проведены обыски и изъято разного рода оружие, патроны, а также техника и документация.