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Тюменский криминальный авторитет останется в СИЗО до февраля 2022 года

9 декабря 2021, 08:59
Фото: 1Mi
Тюменский криминальный авторитет останется в СИЗО до февраля 2022 года
Тюменский областной суд оставил под стражей до 19 февраля следующего года 63-летнего Сергея Патрушева, который обвиняется в создании преступной группы, участвовавшей в разбоях, мошенничестве и вымогательстве, а также незаконном хранении оружия, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Сюжет
Арест

Не менее 10 участников преступного сообщества совершили около 40 преступлений. Они были задержаны этим летом. Предварительно, была установлена их причастность к 38 вымогательствам, одному разбойному нападению и мошенничеству.

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«В начале июля против Патрушева и 2-х его подельников возбудили уголовное дело. Все обвиняемые содержатся в следственном изоляторе», — уточнили в суде.

Также в уголовном деле фигурируют ещё пятеро причастных: двое из них находятся под арестом, ещё двое — под подпиской о невыезде и один — под домашним арестом. Один из них должен пройти психиатрическую экспертизу.

Организованная преступная группа была задержана после сообщений женщинами лёгкого поведения о вымогательстве и угрозах в их адрес. Также рэкетиры требовали деньги и у других тюменских бизнесменов.

В квартирах и машинах задержанных были проведены обыски и изъято разного рода оружие, патроны, а также техника и документация.

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#Новости#Разбой#Арест#Мошенничество#СИЗО#Происшествия#ОПГ#Тюмень#Дарья Гасникова
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