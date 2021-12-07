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Тюменский суд отказался выпускать экс-начальника УФСИН из СИЗО

7 декабря 2021, 13:24
Фото: 1Mi
Областной суд Тюмени рассмотрел апелляцию бывшего начальника местного УФСИН Максима Масленникова. По итогам судебного заседания Масленников получил отказ. Более того, мужчине придется коротать время в СИЗО до конца декабря.
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Суд

В апреле текущего года был взят под стражу начальник тюменского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» областного УФСИН Максим Масленников.

Высокопоставленного сотрудника ведомства подозревали в получении взяток. Мужчину поместили в СИЗО, но он уже не первый раз просит отпустить его под домашний арест. Правда все время получает отказ.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, была рассмотрена апелляция Масленикова.

Находясь в СИЗО он просил суд дать ему любую меру пресечения, только лишь бы не арест, связанный с лишением свободы. Но у суда не нашлось аргументов и причин, чтобы отпустить его на волю. Фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО до 29 декабря.

Напомним, о махинациях Масленникова стало известно весной 2021 года. Он разрешал осужденным, находящимся под домашним арестом, снимать специальные контролирующие браслеты и передвигаться где угодно. За такие «благие» намерения он получал деньги. Теперь за свои поступки отвечает перед судом.

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