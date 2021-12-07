Тюменский суд отказался выпускать экс-начальника УФСИН из СИЗО

Находясь в СИЗО он просил суд дать ему любую меру пресечения, только лишь бы не арест, связанный с лишением свободы. Но у суда не нашлось аргументов и причин, чтобы отпустить его на волю. Фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО до 29 декабря.