Тюменским чиновникам грозит штраф за порчу земель из-за разлива нефтепродуктов

Вопрос экологии на сегодняшний день стоит достаточно остро. Различные выбросы в атмосферу и загрязнение почвы очень волнует неравнодушных горожан. Так, летом, в рамках акции «Экопатруль» одна из жительниц города «Нашему городу» рассказала о разливе битума на улице Полевой. Битум разлит не только на землю, но и на железнодорожные рельсы.
На запрос в областной прокуратуре «Нашему городу» информацию о битумосвалке подтвердили, а также ответили, что местные власти будут привлечены к административной ответственности по статье 8.6 ч2 «Порча земель». Согласно статье, чиновникам может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Отметим, что в ведомстве также пояснили, что в сентябре, с целью разрешения ситуации, тюменский природоохранный прокурор проинформировал областной Департамент имущественных отношений.
Кроме того, 3 ноября вступил в силу закон Тюменской области, в котором говорится, что теперь отвечать за состояние земель региона придется местным чиновникам. О сложившейся обстановке и необходимости принятия мер был проинформирован и глава администрации Тюмени.
Но смотивирует ли чиновников административное наказание решить экологическую проблему оперативнее, пока неизвестно. Ведь до обращения в прокуратуру, администрация не давала никаких точных сроков, говоря, что битум могут убрать, как в текущем году, так и в 2023.