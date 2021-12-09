Тюменским чиновникам грозит штраф за порчу земель из-за разлива нефтепродуктов

Вопрос экологии на сегодняшний день стоит достаточно остро. Различные выбросы в атмосферу и загрязнение почвы очень волнует неравнодушных горожан. Так, летом, в рамках акции «Экопатруль» одна из жительниц города «Нашему городу» рассказала о разливе битума на улице Полевой. Битум разлит не только на землю, но и на железнодорожные рельсы.