Арестованный глава тюменского дорожного департамента проработал на должности 5 лет

На должности главы управления дорогами и транспорта Фролов проработал пять лет — с февраля 2016 года. В общей сложности в органах местного самоуправления он служил с 2005 года.
«На данный момент обязанности главы департамента исполняет заместитель Евгений Ташланов», — сообщили «Нашему Городу» в администрации.
Игорь Фролов подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Предварительно известно, что бывший глава создал фальшивую организацию, деятельность которой была отмечена только на бумаге, а оплачивалась реальными бюджетными средствами.
Пока областное Следственное Управление РФ, РУ ФСБ и региональное Управление МВД комментариев не даёт.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени занимается решением вопросов, связанных с дорожной деятельностью и организацией транспортного обслуживания — заключает контракты с подрядчиками на строительство дорог, транспортных развязок, следит за текущим состоянием улиц и проезжей части, контролирует платные парковки и проезд в общественном транспорте. В 2021 году из бюджета на льготный проезд было выделено 900 млн рублей. По словам бывшего директора, такие большие субсидии приходится выделять, чтобы покрыть льготные услуги на проезд.