Арестованный глава тюменского дорожного департамента проработал на должности 5 лет

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени занимается решением вопросов, связанных с дорожной деятельностью и организацией транспортного обслуживания — заключает контракты с подрядчиками на строительство дорог, транспортных развязок, следит за текущим состоянием улиц и проезжей части, контролирует платные парковки и проезд в общественном транспорте. В 2021 году из бюджета на льготный проезд было выделено 900 млн рублей. По словам бывшего директора, такие большие субсидии приходится выделять, чтобы покрыть льготные услуги на проезд.