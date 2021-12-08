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Арестованный глава тюменского дорожного департамента проработал на должности 5 лет

8 декабря 2021, 05:00
Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени
Задержанный глава тюменского департамента проработал на должности 5 лет
Директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов был задержан. В пресс-службе мэрии «Нашему Город» уточнили, что с понедельника он не работает в ведомстве.
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Арест

На должности главы управления дорогами и транспорта Фролов проработал пять лет — с февраля 2016 года. В общей сложности в органах местного самоуправления он служил с 2005 года.

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«На данный момент обязанности главы департамента исполняет заместитель Евгений Ташланов», — сообщили «Нашему Городу» в администрации.

Игорь Фролов подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Предварительно известно, что бывший глава создал фальшивую организацию, деятельность которой была отмечена только на бумаге, а оплачивалась реальными бюджетными средствами.

Пока областное Следственное Управление РФ, РУ ФСБ и региональное Управление МВД комментариев не даёт.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени занимается решением вопросов, связанных с дорожной деятельностью и организацией транспортного обслуживания — заключает контракты с подрядчиками на строительство дорог, транспортных развязок, следит за текущим состоянием улиц и проезжей части, контролирует платные парковки и проезд в общественном транспорте. В 2021 году из бюджета на льготный проезд было выделено 900 млн рублей. По словам бывшего директора, такие большие субсидии приходится выделять, чтобы покрыть льготные услуги на проезд.

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