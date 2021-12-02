nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги дня: смягчение режима QR-кодов, депутата оштрафовали, ДТП из-за сотрудника СК

2 декабря 2021, 18:49
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Губернатор объявил о смягчении режима проверки QR-кодов в Тюменской области. На Федюнинского прошли следственные действия по ДТП с гибелью рабочих от БМВ. Депутат облдумы Казанцева признана виновной по статье нарушения проведения митинга.
Сюжет
Тюмень

На Федюнинского проводятся следственные действия по ДТП с гибелью рабочих

Сегодня на месте ДТП, участником которого стал сотрудник СК, прошли следственные действия. Следователи перекрыли участок дороги на улице Федюнинского в районе ТРЦ «Остров», сообщает с места событий главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков.

«По дороге передвигается группа следователей в форме. С ними молодой человек. Действия снимаются на видеокамеру. Проезжая часть перекрыта несколькими автомобилями ГИБДД и конусами. Из-за этого до самого ТЭЦ-2 образовалась пробка», — уточняет главред «Нашего Города».

Напомним, что в ночь с 23 на 24 ноября сотрудник СК за рулем «БМВ» сбил двоих сотрудников дорожной службы. Как позже выяснилось, водитель был пьян. Из-за столкновения рабочих буквально разорвало. В результате, следователя уволили и взяли под стражу.

«Наш город» отправил несколько запросов в Следственный комитет, но пока официальных комментариев ведомство не даёт.

Тюменского депутата осудили за нарушения проведения митинга

Суд признал депутата Тюменской областной Думы Казанцеву виновной в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ. На данный момент известно, что ее обвинили в нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Казанцева и ещё 4 депутата проголосовала против бюджета Тюменской области на 2022 год, а 25 ноября состоялся митинг. Его провели у зданием тюменской облдумы.

Несанкционированную встречу заметили. Позже к зданию, у которого проходило мероприятие, подъехала полиция.

В Тюменской области смягчат режим проверки QR-кодов

Глава региона заявил об обновлении системы QR-кодов. Теперь тюменцы смогут посещать ТРЦ без предъявления документов. Однако такое пропускной режим будет действовать в будние дни до 18 часов. Гражданам, которые пришли позже, должны будут предоставить QR-код

«С 24 декабря 2021 года ограничения установленные 21 настоящего постановления применяются в отношении следующих объектов: ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор», — отмечается в постановлении 745-П от 2 декабря.

Помимо того, с 3 декабря тюменцы не смогут посещать розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты без предъявления QR-кода.

Обсуждайте главные темы Тюмени в телеграм — канале «Наш Город».

Материалы по теме
Итоги дня: Тюмень в ТОП-15, предприниматели и QR-коды, скончался Александр ГрадскийИтоги дня: голодные дети, строительство развязки, пациент скончался после приемаИтоги дня: такси за 4 тысячи, гимназия закрывается из-за болезни, ДТП на Ямской
#Новости#Губернатор#Следственный комитет#ДТП#Депутаты#Итоги дня#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25