Итоги дня: смягчение режима QR-кодов, депутата оштрафовали, ДТП из-за сотрудника СК

Напомним, что в ночь с 23 на 24 ноября сотрудник СК за рулем «БМВ» сбил двоих сотрудников дорожной службы. Как позже выяснилось, водитель был пьян. Из-за столкновения рабочих буквально разорвало. В результате, следователя уволили и взяли под стражу.