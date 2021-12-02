Итоги дня: смягчение режима QR-кодов, депутата оштрафовали, ДТП из-за сотрудника СК

Сегодня на месте ДТП, участником которого стал сотрудник СК, прошли следственные действия. Следователи перекрыли участок дороги на улице Федюнинского в районе ТРЦ «Остров», сообщает с места событий главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков.
«По дороге передвигается группа следователей в форме. С ними молодой человек. Действия снимаются на видеокамеру. Проезжая часть перекрыта несколькими автомобилями ГИБДД и конусами. Из-за этого до самого ТЭЦ-2 образовалась пробка», — уточняет главред «Нашего Города».
Напомним, что в ночь с 23 на 24 ноября сотрудник СК за рулем «БМВ» сбил двоих сотрудников дорожной службы. Как позже выяснилось, водитель был пьян. Из-за столкновения рабочих буквально разорвало. В результате, следователя уволили и взяли под стражу.
«Наш город» отправил несколько запросов в Следственный комитет, но пока официальных комментариев ведомство не даёт.
Суд признал депутата Тюменской областной Думы Казанцеву виновной в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ. На данный момент известно, что ее обвинили в нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Казанцева и ещё 4 депутата проголосовала против бюджета Тюменской области на 2022 год, а 25 ноября состоялся митинг. Его провели у зданием тюменской облдумы.
Несанкционированную встречу заметили. Позже к зданию, у которого проходило мероприятие, подъехала полиция.
Глава региона заявил об обновлении системы QR-кодов. Теперь тюменцы смогут посещать ТРЦ без предъявления документов. Однако такое пропускной режим будет действовать в будние дни до 18 часов. Гражданам, которые пришли позже, должны будут предоставить QR-код
«С 24 декабря 2021 года ограничения установленные 21 настоящего постановления применяются в отношении следующих объектов: ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор», — отмечается в постановлении 745-П от 2 декабря.
Помимо того, с 3 декабря тюменцы не смогут посещать розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты без предъявления QR-кода.