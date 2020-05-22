Упорство жителей микрорайона Суходолье привело к задержке строительства детского сада

Posted 22 мая 2020, 11:37
Published 22 мая 2020, 11:37
Modified 30 ноября, 17:41
Updated 30 ноября, 17:41
Горе-строители и детский сад в «Суходолье»
Проблемы с детским садом в ЖК «Суходолье» возникли еще в 2016 году. Тогда застройщик жилого комплекса ПСК «Дом» не смог или не захотел достраивать детский сад, рассчитанный на 260 детей, сославшись на отсутствие средств. Здание законсервировали и оставили на неопределенное время. Между тем рядом открылась школа на 1200 мест.
В 2019 году по нацпроектам для достройки детского сада из областного бюджета были выделены средства. Был заключен контракт с подрядчиком «ТД-СТРОЙСЕРВИС». И уже к 2020 году планировалось принять первых детей в детском саду.
В марте 2020 года строители хотели уже приступать к отделочным работам, но их нельзя было проводить в неотапливаемом здании. Ресурсоснабжающая компания АО «УСТЭК» подготовила проект подключения к теплосетям здания, но что-то пошло не так.
Жителям ЖК «Суходолье» и «рыбку съесть и косточкой не подавиться»
Жилой комплекс в Суходолье как и многие микрорайоны многоэтажек возводятся на пустом месте, как принято говорить - в поле, при этом не многие застройщики уделяют внимание тому, как будут пролегать инфраструктурные объекты, будет ли выделяться земля для прокладки коммуникаций к социально-значимым учреждениям таким, как детские садики и школы.
Чтобы провести коммуникации к детскому саду придется проводить земляные работы на участке, находящемся в собственности жильцов многоквартирных домов. Для этого АО «УСТЭК» планировало взять в аренду у жильцов часть земельного участка для проведения работ по прокладке сетей теплоснабжения.
Но на теме аренды земельного участка начали спекулировать некоторые жильцы. Так, в чатах жителей домов муссировалась мысль о том, что можно диктовать условия компании, которая пытается подключить к детскому саду теплоснабжение.
Представитель инициативной группы жильцов Андрей Сулимовский прокомментировал свою позицию в эфире программы региональных телеканалов.
«Если вы сдаете свою квартиру, вы же получаете за это деньги, так как вы ее сдали в аренду. Так же и жители, это их земельный участок, они имеют право сдать его в аренду. Получить там какую-то компенсацию», — заявляет он.
АО «УСТЭК» не планировало заключать с жильцами безвозмездный договор аренды, предлагали применить методику расчета платежей, предусмотренную для муниципальных земель, либо выслушать предложения собственников.
Но «представителем» жильцов было озвучено предложение снизить тариф для жильцов конкретных жилых домов, что совершенно не реализуемо.
Таким образом ситуация застопорилась, и детский сад не могут подключить к теплу с марта месяца, хотя на дворе уже май. Пока строители готовят здание к сдаче, ресурсники похоже нашли выход как договориться.
Новшества земельного законодательства, которое поможет сдвинуть ситуацию с места
Чтобы прийти к соглашению с жильцами, сотрудники УСТЭК пришли к одному из ранее не использовавшихся методов. Установить в отношении участка, на котором нужно провести работы, публичный сервитут.
Как пояснил начальник группы документационного сопровождения строительства «УСТЭК» Иван Водотыко, в законодательстве РФ эта поправка появилась в августе 2018, но долгое время оставалась «нерабочей», а активно применяется только со второй половины 2019 года.
Публичный сервитут подразумевает временное ограничение прав пользования земельным участком по решению властей, для определенных целей в данном случае это прокладка сетей теплоснабжения.
В середине марта департамент имущественных отношений Тюменской области сообщил о ходатайстве «УСТЭК» об установлении публичного сервитута на участок в ЖК «Суходолье».
Спустя месяц по закону — 23 апреля, когда заинтересованные лица могли ознакомиться с поступившим ходатайством, а также подать заявление об учете прав на земельный участок, департамент принял решение об установлении публичного сервитута.
Данное решение было опубликовано в СМИ, на порталах правительства области и администрации города, а также на досках объявлений в ЖК.
«Сейчас проводится оценка земельного участка у лицензированного оценщика для определения платы за сервитут. На это уйдет около двух недель, после чего АО „УСТЭК“ все равно будет необходимо с собственниками заключать соглашения об осуществлении публичного сервитута», — сообщает Иван Водотыко.
Стоит отметить, что у участка несколько сотен собственников, это жильцы многоквартирных домов в ЖК «Суходолье», не известно сколько на это уйдет времени. А тем временем детский сад не могут подключить к ЦСТ.
Если бы жители района согласились на аренду земельного участка, то коммуникации уже были бы проложены, и тепло заведено в детский сад.
В других микрорайонах города такая же ситуация, ресурсоснабжающие компании приходят к форме публичного сервитута для оформления земельных участков чтобы провести работы на них.
Возможна такая форма если не сильно ускоряет работу, то хотя бы дает надежду на сдвиг ситуации с места. К сожалению, не всегда удается полюбовно договориться собственникам, для которых прокладывают коммуникации, и компаниям, которые их прокладывают.