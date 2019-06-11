«Замороженный» детский сад в Суходолье сдадут уже в 2020 году

Напомним, детский сад на ул. Линейной начинал строить застройщик «Суходолья» ПСК «Дом», использовавший его в своей рекламной кампании. После того, как жилой квартал был одномоментно сдан, ключи переданы жильцам, компания заговорила о недостатке средств на завершение учебного заведения. Детский сад был заморожен в 2016 году и простоял в таком состоянии ровно три года.