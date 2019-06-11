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«Замороженный» детский сад в Суходолье сдадут уже в 2020 году

11 июня 2019, 08:57
Фото: «НашГород»
Процесс по возобновлению строительства детского сада на ул. Линейной, в микрорайоне Суходолье, уже начат. «Управление государственной экспертизы проектной документации» начала проводить госэкспертизу трехэтажного здания, при этом часть работ уже выполнена. На эти цели из областного бюджета выделили 1,1 млн рублей.
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Тюмень

Более того — жители близлежащих районов (Юбилейный, Линейная, Суходолье, Видный) смогут повести детей в этот садик уже в следующем году. Расчетная вместимость учебного заведения — 260 воспитанников.

«Согласно распоряжению правительства Тюменской области строительство детского сада в мкр. Суходолье будет опять возобновлено в 2019 году, и учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, — рассказали „Нашему городу“ в пресс-службе городского департамента образования Тюмени. — Уже согласно данного распоряжения выделены денежные средства на продолжение строительства детского сада».

Напомним, детский сад на ул. Линейной начинал строить застройщик «Суходолья» ПСК «Дом», использовавший его в своей рекламной кампании. После того, как жилой квартал был одномоментно сдан, ключи переданы жильцам, компания заговорила о недостатке средств на завершение учебного заведения. Детский сад был заморожен в 2016 году и простоял в таком состоянии ровно три года.

Между тем рядом с ним уже построена новая школа на ул Янтарной. В сентябре она уже встретит первых школьников.

К слову, «Дом» за это время уже успел с нуля выстроить новый жилой микрорайон «Правобережный» и начать строительство мкр «Республика».

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