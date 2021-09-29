Тюменские СОНКО могут выиграть грант на профилактику наркомании

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 октября по 02 ноября 2021 года включительно по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а, каб. 106 ежедневно с 09:00 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00). Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе проводит сектор профилактических программ управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области, тел. (3452) 50-26-23.