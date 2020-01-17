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В Тюмени почти две недели разыскивают 38-летнего мужчину

17 января 2020, 03:42
Фото: «ЧС Тюмень»
В Тюмени почти две недели разыскивают 38-летнего мужчину
Полиция и волонтеры ищут тюменца Алексея Калитовского, который не выходит на связь с 4 января. Объявление о его розыске опубликовано в паблике «ЧС Тюмень».
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Тюмень

13 января в соцсетях появились сообщения, что мужчину видели в разных районах Тюмени: на улице Республики и в районе Дома обороны. Волонтеры опровергли эту информацию.

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«То что писали в комментариях, что его видели, это не он. Ни на Республике, ни на «Мальвинке» это был не Алексей», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 января пропавший ушел из дома на встречу с подругой по переписке в интернете. После этого никто из родных и друзей его не видел, на связь Алексей не выходил. По словам друзей, его страница в соцсетях не обновлялась с 4 января.

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Алексей крупного телосложения, его рост 180 сантиметров. У мужчины карие глаза, волосы темно-русые, прямые. На животе имеется шрам. Из дома он ушел в черной куртке с капюшоном, синих джинсах, серой футболке и коричневых кожаных ботинках.

Всех, кому известно, где находится пропавший, просят сообщить в полицию или позвонить волонтерам по телефону: 8 (932) 32-39-911.

#Новости#Розыск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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