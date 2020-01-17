В Тюмени почти две недели разыскивают 38-летнего мужчину

13 января в соцсетях появились сообщения, что мужчину видели в разных районах Тюмени: на улице Республики и в районе Дома обороны. Волонтеры опровергли эту информацию.
«То что писали в комментариях, что его видели, это не он. Ни на Республике, ни на «Мальвинке» это был не Алексей», — говорится в сообщении.
Напомним, 4 января пропавший ушел из дома на встречу с подругой по переписке в интернете. После этого никто из родных и друзей его не видел, на связь Алексей не выходил. По словам друзей, его страница в соцсетях не обновлялась с 4 января.
Алексей крупного телосложения, его рост 180 сантиметров. У мужчины карие глаза, волосы темно-русые, прямые. На животе имеется шрам. Из дома он ушел в черной куртке с капюшоном, синих джинсах, серой футболке и коричневых кожаных ботинках.
Всех, кому известно, где находится пропавший, просят сообщить в полицию или позвонить волонтерам по телефону: 8 (932) 32-39-911.