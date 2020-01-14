Пропавшего без вести тюменца видели в городе

Напомним, 37-летний Алексей Калитовский 4 января вышел из дома на Войновке, и после этого ни разу не выходил на связь. По словам друзей, он отправился на встречу с подругой по переписке, с которой познакомился в интернете. Рост Алексея 170–175 сантиметров, он плотного телосложения, славянской внешности. Темные волосы коротко подстрижены, прямые. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, синие джинсы, серую футболку и коричневые кожаные зимние ботинки.