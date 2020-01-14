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Пропавшего без вести тюменца видели в городе

14 января 2020, 03:47
Фото: «ЧС Тюмень»
Пропавшего без вести тюменца видели в городе
Пользователи соцсетей сообщили, что 13 января видели в Тюмени мужчину, которого больше недели разыскивают родственники и друзья. Сообщения появились под объявление о пропаже Алексея в паблике «ЧС Тюмень».
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Тюмень

«Сегодня утром видел. В половине десятого утра на улице Республики. Одет так же, как и на фото, только грязный был. Кашлял очень сильно. Только сейчас увидел, что он пропал», – сообщил Андрей Н.

Еще двое пользователей написали, что сразу после полудня видели Алексея около ТЦ «Макльвинка» в районе Дома обороны.

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Напомним, 37-летний Алексей Калитовский 4 января вышел из дома на Войновке, и после этого ни разу не выходил на связь. По словам друзей, он отправился на встречу с подругой по переписке, с которой познакомился в интернете. Рост Алексея 170–175 сантиметров, он плотного телосложения, славянской внешности. Темные волосы коротко подстрижены, прямые. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, синие джинсы, серую футболку и коричневые кожаные зимние ботинки.

Всех, видел Алексея или знает его местонахождение, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 112. Или позвонить по номерам: (345) 27-01-00, 8-932-32-39-911.

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#Новости#Розыск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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