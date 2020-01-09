Тюменские полицейские пятый день разыскивают 38-летнего мужчину

В день исчезновения он был одет в черную куртку с мехом, синие джинсы и серую футболку с капюшоном. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8(3452)270-100 – дежурная часть, 8 (932) 32-39-911 – волонтеры.