Тюменские полицейские пятый день разыскивают 38-летнего мужчину

На прошлой неделе, 4 января, в девять часов утра он ушел из дома, расположенного в микрорайоне Войновка и больше на связь не выходил.
«Рост пропавшего – 180 сантиметров, он крупного телосложения с карими глазами и темно-русыми волосами. У мужчины имеется шрам на животе», сообщают волонтеры поискового отряда.
В день исчезновения он был одет в черную куртку с мехом, синие джинсы и серую футболку с капюшоном. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8(3452)270-100 – дежурная часть, 8 (932) 32-39-911 – волонтеры.