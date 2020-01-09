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Тюменские полицейские пятый день разыскивают 38-летнего мужчину

9 января 2020, 01:30
Фото: ВКонтакте
Поисковики разыскивают 38-летнего тюменца
В областном центре уже несколько дней полиция и волонтеры занимаются поиском 38-летнего Алексея Калитовского. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая Сова».
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Полиция

На прошлой неделе, 4 января, в девять часов утра он ушел из дома, расположенного в микрорайоне Войновка и больше на связь не выходил.

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«Рост пропавшего – 180 сантиметров, он крупного телосложения с карими глазами и темно-русыми волосами. У мужчины имеется шрам на животе», сообщают волонтеры поискового отряда.

В день исчезновения он был одет в черную куртку с мехом, синие джинсы и серую футболку с капюшоном. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8(3452)270-100 – дежурная часть, 8 (932) 32-39-911 – волонтеры.

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