nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени двое медиков, пострадавших в ДТП, остаются в больнице

8 января 2020, 09:12
Фото: 1Mi
В Тюмени скорая помощь попала в ДТП
В областном центре двое медицинских работников, которые пострадали в ДТП, все еще в больнице, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Сюжет
Тюмень

В областном центре двое медицинских работников, которые пострадали в ДТП, все еще находятся в больнице, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее травма грудной клетки. Еще одна на лечении в отделении нейрохирургии с травмой лица. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ехавшая на срочный вызов скорая помощь попала в ДТП в Тюмени
Узнать подробнее

Водителю оказана необходимая медицинская помощь, он направлен на амбулаторное наблюдение.

Тюменский суд арестовал водителя автобуса попавшего в ДТП
Узнать подробнее

Напомним, 7 января, автомобиль скорой помощи ехал на вызов к мужчине с ножевым ранением. На пересечении улиц Пермякова и Широтной они попали в ДТП.

Материалы по теме
В ДТП под Тюменью насмерть разбились пять человекЕхавшая на срочный вызов скорая помощь попала в ДТП в Тюмени Тюменский суд арестовал водителя автобуса попавшего в ДТП
#Новости#Авария#ДТП#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25