В Тюмени двое медиков, пострадавших в ДТП, остаются в больнице

В областном центре двое медицинских работников, которые пострадали в ДТП, все еще находятся в больнице, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
«Одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее травма грудной клетки. Еще одна на лечении в отделении нейрохирургии с травмой лица. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Водителю оказана необходимая медицинская помощь, он направлен на амбулаторное наблюдение.
Напомним, 7 января, автомобиль скорой помощи ехал на вызов к мужчине с ножевым ранением. На пересечении улиц Пермякова и Широтной они попали в ДТП.