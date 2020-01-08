В Тюмени двое медиков, пострадавших в ДТП, остаются в больнице

«Одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее травма грудной клетки. Еще одна на лечении в отделении нейрохирургии с травмой лица. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.