Тюменский суд арестовал водителя автобуса попавшего в ДТП

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 ч 5 УК РФ – «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей», пишет «Интерфакс.ру».
Напомним, авария произошла 6 января. Автобус, ехавший из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовиком «Исудзу». В ДТП погибли два человека водитель пассажир пассажира грузовика. Десять человек получили травмы. Большинству была оказана помощь на месте. На днях медики выписали из больницы женщину с ребенком, пострадавших в этой аварии.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не предоставил преимущество грузовику при развороте.