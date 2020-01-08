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Тюменский суд арестовал водителя автобуса попавшего в ДТП

8 января 2020, 06:23
Фото: 1Mi
Суд арестовал водителя после ДТП
В Тюменской области по решению суда арестовали водителя автобуса, который попал в ДТП на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск», пишет Ura.ru.
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Арест

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 ч 5 УК РФ – «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей», пишет «Интерфакс.ру».

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Напомним, авария произошла 6 января. Автобус, ехавший из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовиком «Исудзу». В ДТП погибли два человека водитель пассажир пассажира грузовика. Десять человек получили травмы. Большинству была оказана помощь на месте. На днях медики выписали из больницы женщину с ребенком, пострадавших в этой аварии.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не предоставил преимущество грузовику при развороте.

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