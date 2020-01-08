Тюменский суд арестовал водителя автобуса попавшего в ДТП

Напомним, авария произошла 6 января. Автобус, ехавший из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовиком «Исудзу». В ДТП погибли два человека водитель пассажир пассажира грузовика. Десять человек получили травмы. Большинству была оказана помощь на месте. На днях медики выписали из больницы женщину с ребенком, пострадавших в этой аварии.