Число пострадавших в ДТП с автобусом из Таджикистана под Тобольском выросло до 10

«В Областной больнице №3 получают необходимую медпомощь девять человек. Одна пострадавшая госпитализирована в реанимацию с травмой головы, состояние стабильное. Дополнительно для наблюдения в больницу доставили ее ребенка. Также позже доставлен еще один взрослый — проходит диагностику», — рассказали в ведомстве.