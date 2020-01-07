Число пострадавших в ДТП с автобусом из Таджикистана под Тобольском выросло до 10

Ранее стало известно о семи пострадавших, которых доставили в больницу.
«В Областной больнице №3 получают необходимую медпомощь девять человек. Одна пострадавшая госпитализирована в реанимацию с травмой головы, состояние стабильное. Дополнительно для наблюдения в больницу доставили ее ребенка. Также позже доставлен еще один взрослый — проходит диагностику», — рассказали в ведомстве.
Пять человек получили легкие травмы.
Авария случилась 6 января на 266-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Грузовой автомобиль ISUZU столкнулся с автобусом, следовавшим из Таджикистана в Сургут. По информации ГИБДД, водитель автобуса совершал разворот, не убедившись в безопасности маневра. Водитель и пассажир грузовика погибли.
В автобусе находились 30 пассажиров, 10 доставлены в больницу с различными травмами.
Водитель автобуса накануне задержан в связи с расследованием уголовного дела пол факту гибели людей. Мужчину также оштрафовали за неработающий тахограф.