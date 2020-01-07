nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число пострадавших в ДТП с автобусом из Таджикистана под Тобольском выросло до 10

7 января 2020, 03:21
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тобольском выросло до 10
Десять человек обратились за медицинской помощью после ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, пишет Megatyumen со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Ранее стало известно о семи пострадавших, которых доставили в больницу.

«В Областной больнице №3 получают необходимую медпомощь девять человек. Одна пострадавшая госпитализирована в реанимацию с травмой головы, состояние стабильное. Дополнительно для наблюдения в больницу доставили ее ребенка. Также позже доставлен еще один взрослый — проходит диагностику», — рассказали в ведомстве.

Пять человек получили легкие травмы.

Водителя автобуса задержали из-за смертельной аварии под Тобольском
Узнать подробнее

Авария случилась 6 января на 266-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Грузовой автомобиль ISUZU столкнулся с автобусом, следовавшим из Таджикистана в Сургут. По информации ГИБДД, водитель автобуса совершал разворот, не убедившись в безопасности маневра. Водитель и пассажир грузовика погибли.

В автобусе находились 30 пассажиров, 10 доставлены в больницу с различными травмами.

Водитель автобуса накануне задержан в связи с расследованием уголовного дела пол факту гибели людей. Мужчину также оштрафовали за неработающий тахограф.

Материалы по теме
Из-за ДТП с автобусом из Таджикистана под Тобольском погибло два человека
#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25