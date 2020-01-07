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Ехавшая на срочный вызов скорая помощь попала в ДТП в Тюмени

7 января 2020, 18:13
Фото: группа в ВК ЧС-Тюмень
Машина скорой помощи попала в ДТП в Тюмени.
В аварию попала машина скорой помощи, которая мчалась на помощь тюменцу с ножевым ранением, сообщает паблик ЧС-Тюмень.

Бригаде врачей, которая направлялась оказать помощь мужчине, получившему ножевое ранение, потребовалась срочная медпомощь. Машина с медиками попала в ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Пермякова и Широтной.

«В 20:47 машина скорой помощи, направлявшаяся на экстренный вызов по поводу ножевого ранения, попала в ДТП. На вызов была сразу направлена другая бригада. С места происшествия после осмотра и оказания помощи троих пациентов доставили в ОКБ № 2», - прокомментировала пресс-секретарь здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В аварии пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи. Сейчас им проводится необходимая диагностика и оказание помощи. По предварительным данным у всех тяжёлая сочетанная травма.

#Новости#Медицина#Общество#ДТП#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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