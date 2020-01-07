Ехавшая на срочный вызов скорая помощь попала в ДТП в Тюмени

Бригаде врачей, которая направлялась оказать помощь мужчине, получившему ножевое ранение, потребовалась срочная медпомощь. Машина с медиками попала в ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Пермякова и Широтной.
«В 20:47 машина скорой помощи, направлявшаяся на экстренный вызов по поводу ножевого ранения, попала в ДТП. На вызов была сразу направлена другая бригада. С места происшествия после осмотра и оказания помощи троих пациентов доставили в ОКБ № 2», - прокомментировала пресс-секретарь здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
В аварии пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи. Сейчас им проводится необходимая диагностика и оказание помощи. По предварительным данным у всех тяжёлая сочетанная травма.