Самарец арестован за убийство кувалдой в Тюменской области

Инцидент произошел в ночь на 1 января в поселке Излучинский Нижневартовского района. По версии следствия, обвиняемый отмечал Новый год со своим знакомым в одном из общежитий. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. В порыве злости самарец схватил кувалду и дважды ударил собутыльника по голове. Потерпевший скончался от травм.