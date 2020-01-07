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Самарец арестован за убийство кувалдой в Тюменской области

7 января 2020, 05:18
Фото: Наш город / 1Mi
Самарец арестован за убийство кувалдой в Тюменской области
Суд взял под стражу уроженца Самарской области, которого обвиняют в убийстве знакомого, передает NG72.RU со ссылкой на Следственный комитет.
Сюжет
ХМАО

Инцидент произошел в ночь на 1 января в поселке Излучинский Нижневартовского района. По версии следствия, обвиняемый отмечал Новый год со своим знакомым в одном из общежитий. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. В порыве злости самарец схватил кувалду и дважды ударил собутыльника по голове. Потерпевший скончался от травм.

СКР возбудил уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого в тот же день. Судья согласился с ходатайством следователя о взятии мужчины под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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