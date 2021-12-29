Главное
Все новости
Новости Югры и Ямала
ХМАО и ЯНАО
Мы следим за событиями в соседних регионах.
Выбрать дату
нояб
3
нояб
4
нояб
5
нояб
6
нояб
7
нояб
8
нояб
9
Декабрь 2021
В Югре двое мужчин погибли после аварии на трассе Иртыш
На трассе между поселками Бобровка и Горноправдинск в Югре произошло смертельное ДТП, сообщает ГИБДД.
29 декабря 2021, 21:20
В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске появятся вытрезвители
14 декабря 2021, 20:44
Ноябрь 2021
В четырех муниципалитетах Югры действует самоизоляция для непривитых
22 ноября 2021, 19:47
Октябрь 2021
В Югре запретили все массовые мероприятия с количеством людей более 50 человек
11 октября 2021, 15:21
В Югре 42-летнего мужчину подозревают в надругательстве над подростком в сауне
В Югре следователи подозревают 42-летнего мужчину в надругательстве над подростком, сообщает СКР по ХМАО.
4 октября 2021, 19:37
Сентябрь 2021
Добыча нефти и газа в Югре немного снизилась
28 сентября 2021, 15:45
Август 2021
Крупная пробка в 6 километров отмечается на трассе Нефтеюганск – Сургут
4 августа 2021, 17:17
В Югре очередная смертельная авария. Около Сургута сгорел УАЗ
Серьёзная авария произошла 3 августа утром на трассе Сургут — Когалым, сообщает ГИБДД.
3 августа 2021, 17:18
Июль 2021
Специалисты сургутского Россельхознадзора сожгли 20 кг фруктов из Таджикистана
26 июля 2021, 13:01
Май 2021
«Экотехнология» эксплуатирует полигон в Новом Уренгое с нарушениями
31 мая 2021, 15:07
Множество домов Ханты-Мансийска пострадали из-за потопа. Дождь шел 10 часов
Ханты-Мансийск приходит в себя после сильного ливня 26 мая, сообщает ugra-news.ru.
27 мая 2021, 17:28
В Салехарде подросток решил помахать ножом на крыльце школы. Это напугало родителей
Жителей ЯНАО обеспокоил ролик, в котором школьник крутит предметом, «похожим на нож». К инциденту подключилась мэрия Салехарда.
12 мая 2021, 17:52
Апрель 2021
В Нижневартовске срочно остановили работы по «креативному» оформлению многоэтажки
30 апреля 2021, 18:27
Депутаты не продлили полномочия главы Советского района ХМАО Игоря Набатова
28 апреля 2021, 19:01
В центре Ханты-Мансийска около школы полностью сгорел микроавтобус
В центре Ханты-Мансийска 22 апреля полностью сгорел микроавтобус «Соболь», сообщает ugra-news.ru.
22 апреля 2021, 20:20
Главе Росприроднадзора показали самое северное месторождение на Ямале
22 апреля 2021, 16:47
Март 2021
Обь в огне — 2. Как скрывают последствия 16-дневного пожара на подводном трубопроводе
23 марта 2021, 18:51
Обь в огне — авария на подводном трубопроводе, прославившая «СибурТюменьГаз»
22 марта 2021, 20:01
Пожар на трубопроводе в Нижневартовске усилился: Обь продолжает гореть
20 марта 2021, 00:16
В ХМАО по факту аварии на продуктопроводе возбуждено дело
Роспотребнадзор 18 марта возбудил дело по факту аварии на продуктопроводе на реке Обь, сообщает muksun.fm.
19 марта 2021, 16:57