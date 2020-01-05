В ДТП под Тюменью насмерть разбились пять человек

«По предварительным данным, у грузового автомобиля фирмы DAF на ходу оборвало тормозной шланг, в результате случившегося водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «LADA XRAY», пишет Ura.ru с ссылкой на автоинспекцию по Тюменской области.
Находившиеся в салоне 43-летний водитель «Лады» и два мальчика 12 и 13 лет скончались на месте. 36-летняя женщина и ее четырехлетний сын были доставлены в больницу. Однако, спасти их не получилось.
Как удалось выяснить, погибшие были муж с женой и их трое сыновей, которые ехали из Сургута. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.