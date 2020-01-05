nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ДТП под Тюменью насмерть разбились пять человек

5 января 2020, 02:02
Фото: 1Mi
В аварии под Тюменью погибла семья
В субботу, 4 января, на 104- км автодороги Тюмень-Курган произошло ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает Ura.ru с ссылкой на региональное ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

«По предварительным данным, у грузового автомобиля фирмы DAF на ходу оборвало тормозной шланг, в результате случившегося водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «LADA XRAY», пишет Ura.ru с ссылкой на автоинспекцию по Тюменской области.

Семья с ребенком попала в ДТП по Ишимом
Узнать подробнее

Находившиеся в салоне 43-летний водитель «Лады» и два мальчика 12 и 13 лет скончались на месте. 36-летняя женщина и ее четырехлетний сын были доставлены в больницу. Однако, спасти их не получилось.

Молодой мужчина погиб в ДТП под Тюменью
Узнать подробнее

Как удалось выяснить, погибшие были муж с женой и их трое сыновей, которые ехали из Сургута. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Материалы по теме
В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб человекМолодой мужчина погиб в ДТП под ТюменьюСемья с ребенком попала в ДТП по Ишимом
#Новости#Авария#ДТП#Происшествие#Жертвы ДТП#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25