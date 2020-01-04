Молодой мужчина погиб в ДТП под Тюменью

ДТП случилось вечером 3 января на 29-м километре трассы в сторону Богандинского.
«ДТП произошло в 17:10. Предварительно, автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Мужчину 1986 года рождения спасти не удалось, он скончался до приезда скорой», — рассказали в ведомстве.
Молодой водитель иномарки остался жив. Его доставили в больницу.
В паблике «ЧС Тюмень» появилось объявление с просьбой откликнуться очевидцев аварии.
«Водителя Хундай Акцент зовут Андрей, на вид 40 лет, ехал из Богандинского домой в Тюмень. Он был форме железнодорожника. По поводу столкновения ничего не помнит. Если есть у кого-то есть видео с регистратора, выложите», — говорится в сообщении.
Знакомый водителя иномарки уточнил, что мужчину достали из машины спасатели. У него переломы рук, ног и травма головы.