Молодой мужчина погиб в ДТП под Тюменью

«Водителя Хундай Акцент зовут Андрей, на вид 40 лет, ехал из Богандинского домой в Тюмень. Он был форме железнодорожника. По поводу столкновения ничего не помнит. Если есть у кого-то есть видео с регистратора, выложите», — говорится в сообщении.