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Молодой мужчина погиб в ДТП под Тюменью

4 января 2020, 06:38
Фото: ЧС Тюмень
Молодой мужчина погиб в ДТП по Тюменью
Один человек погиб, еще один получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе под Тюменью, передает 72.RU со ссылкой на областное управление ГИБДД.
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Тюмень

ДТП случилось вечером 3 января на 29-м километре трассы в сторону Богандинского.

«ДТП произошло в 17:10. Предварительно, автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Мужчину 1986 года рождения спасти не удалось, он скончался до приезда скорой», — рассказали в ведомстве.

Молодой водитель иномарки остался жив. Его доставили в больницу.

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В паблике «ЧС Тюмень» появилось объявление с просьбой откликнуться очевидцев аварии.

«Водителя Хундай Акцент зовут Андрей, на вид 40 лет, ехал из Богандинского домой в Тюмень. Он был форме железнодорожника. По поводу столкновения ничего не помнит. Если есть у кого-то есть видео с регистратора, выложите», — говорится в сообщении.

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Знакомый водителя иномарки уточнил, что мужчину достали из машины спасатели. У него переломы рук, ног и травма головы.

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