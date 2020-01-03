Два автомобиля вылетели в кювет после аварии в Омутинке

В Тюменской области 1 января в автоавариях погиб 1 человек и 17 получили травмы. Одной из причин всплеска аварийности на дорогах называют теплую погоду. Инспекторы пояснили, что обычно в этот день автомобилисты предпочитают не садиться за руль и число ДТП падает до нуля.