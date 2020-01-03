Два автомобиля вылетели в кювет после аварии в Омутинке

По словам очевидцев, пострадавших нет. Между тем автомобили ВАЗ 2107 и 2110 оказались в кювете. На место ДТП прибыл наряд ГИБДД. Инспекторам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
«Дорога широкая. Светлое время суток. Что не поделили?», отметил подписчик паблика.
В Тюменской области 1 января в автоавариях погиб 1 человек и 17 получили травмы. Одной из причин всплеска аварийности на дорогах называют теплую погоду. Инспекторы пояснили, что обычно в этот день автомобилисты предпочитают не садиться за руль и число ДТП падает до нуля.