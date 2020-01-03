В Тюменской области отметили всплеск аварийности на дорогах

По данным инспекторов, в ДТП погиб один человек, ещё 17 пострадали. Одной из причин всплеска аварийности на дорогах называют теплую погоду. Отмечается, что пять лет назад автомобильных аварий первого января не фиксировалось.
«Реагентная каша - это причина аварий. На ней машина не тормозит», - отметил один из подписчиков тюменского новостного портала.
Hyundai и SKODA столкнулись вечером второго января на Червишевском тракте в Тюмени. Пострадали два человека. На место инцидента прибыли медики и сотрудники МЧС. Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не допустить возгорания в поврежденных моторах.