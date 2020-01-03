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В Тюменской области отметили всплеск аварийности на дорогах

3 января 2020, 03:51
Фото: ЧС Тюмень
В Тюменской области отметили всплеск аварийности на дорогах
За первые сутки 2020 года в Тюменской области было зафиксировано 10 аварий. Это редкость в праздничные дни, отмечают в ГИБДД.
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Тюмень

По данным инспекторов, в ДТП погиб один человек, ещё 17 пострадали. Одной из причин всплеска аварийности на дорогах называют теплую погоду. Отмечается, что пять лет назад автомобильных аварий первого января не фиксировалось.

«Реагентная каша - это причина аварий. На ней машина не тормозит», - отметил один из подписчиков тюменского новостного портала.

Hyundai и SKODA столкнулись вечером второго января на Червишевском тракте в Тюмени. Пострадали два человека. На место инцидента прибыли медики и сотрудники МЧС. Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не допустить возгорания в поврежденных моторах.

#Новости#ДТП#Жертвы ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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