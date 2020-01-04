Семья с ребенком попала в ДТП по Ишимом

Напомним, в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, ветер с порывами до 16-18 м/с и гололед. Водителей попросили не совершать резких торможений и быть предельно внимательными на дорогах.