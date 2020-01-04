nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семья с ребенком попала в ДТП по Ишимом

4 января 2020, 09:25
Фото: Наш город / 1Mi
Семья с ребенком попала в ДТП по Ишимом
Четыре человека доставлены в больницу после ДТП на 19-м километре дороги Ишим-Казанское, сообщает 72.RU со ссылкой на ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Авария случилась 3 января с участием легковых автомобилей Nissan Almera и «Нива». По предварительной информации, пожилой водитель отечественного автомобиля нарушил правила и не уступил иномарке дорогу.

Водитель «Нивы» доставлен в больницу с переломами ребер. Две женщины и мальчик из второй машины тоже госпитализированы с различными травмами.

Молодой мужчина погиб в ДТП под Тюменью
Узнать подробнее

Напомним, в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, ветер с порывами до 16-18 м/с и гололед. Водителей попросили не совершать резких торможений и быть предельно внимательными на дорогах.

Материалы по теме
Тюменец с трехдневным стажем вождения сбил подростков
#Новости#ДТП#Ишим#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25