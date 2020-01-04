Семья с ребенком попала в ДТП по Ишимом

Авария случилась 3 января с участием легковых автомобилей Nissan Almera и «Нива». По предварительной информации, пожилой водитель отечественного автомобиля нарушил правила и не уступил иномарке дорогу.
Водитель «Нивы» доставлен в больницу с переломами ребер. Две женщины и мальчик из второй машины тоже госпитализированы с различными травмами.
Напомним, в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, ветер с порывами до 16-18 м/с и гололед. Водителей попросили не совершать резких торможений и быть предельно внимательными на дорогах.