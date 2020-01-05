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Погибшие в ДТП под Тюменью ехали из Магнитогорска в Сургут

5 января 2020, 14:45
Фото: 1Mi
Водитель перед аварией ехал со скоростью 150 км/час
Семья, разбившаяся в ДТП под Тюменью, ехала в Сургут, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«На пульт скорой помощи вызов поступил в 18:01, через 14 минут медики были на месте. К их приезду двое мальчиков 10 и 13 лет, а также мужчина, находившийся за рулем, были уже мертвы. Женщину и трехлетнего ребенка доставили в реанимацию», пишет 72.ru с ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

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Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался через полчаса, чуть позже в течение часа умерла и женщина.

Также стало известно, что семья ехала из Магнитогорска в Сургут. Скорость автомобиля в момент столкновения достигла 150 км/час. Также в пресс-службе ГИБДД отметили, что все дети ехали в автомобиле без специальных детских автокресел. И ранее их отец уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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Напомним, авария произошла в субботу, 4 января, на 104 км трассы Тюмень – Курган. Там автомобиль «Лада XRey» столкнулся с тягачом ДАВ, у которого на ходу оборвало тросик тормозов после чего грузовик выехал на встречную полосу.

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