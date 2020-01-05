Погибшие в ДТП под Тюменью ехали из Магнитогорска в Сургут

Также стало известно, что семья ехала из Магнитогорска в Сургут. Скорость автомобиля в момент столкновения достигла 150 км/час. Также в пресс-службе ГИБДД отметили, что все дети ехали в автомобиле без специальных детских автокресел. И ранее их отец уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.