Детей погибших во время аварии под Тюменью перевозили без детских кресел

Один ребенок 11-лет находился без специального удерживающего устройства на переднем сиденье. Трехлетний малыш сидел на заднем сиденье вместе с матерью, он также не был в детском кресле и от удара он улетел в переднюю часть салона «Лады», ударившись о панель приборов. Еще один мальчик 13 лет не был пристегнут ремнем безопасности.