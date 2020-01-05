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Детей погибших во время аварии под Тюменью перевозили без детских кресел

5 января 2020, 07:39
Фото: 1Mi
Недалеко от Исетска насмерть разбились пять человек
Сотрудники ГИБДД сообщили некоторые подробности произошедшей аварии на 104 км трассы Тюмень-Курган 4 января, в которой погибла семья.
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Тюмень

«Предварительно, все трое детей перевозились с нарушением правил дорожного движение», рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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Один ребенок 11-лет находился без специального удерживающего устройства на переднем сиденье. Трехлетний малыш сидел на заднем сиденье вместе с матерью, он также не был в детском кресле и от удара он улетел в переднюю часть салона «Лады», ударившись о панель приборов. Еще один мальчик 13 лет не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекторы отмечают, что ранее погибший водитель «Лады XRey» дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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Еще немаловажный момент то, что во время столкновения стрелка спидометра искореженной «Лады» застыла на отметке 150 км/час.

Напомним, отечественный автомобиль столкнулся с грузовиком, у которого на ходу оборвался тормозной тросик в следствие чего машина выехала на встречную полосу.

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