Детей погибших во время аварии под Тюменью перевозили без детских кресел

«Предварительно, все трое детей перевозились с нарушением правил дорожного движение», рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Один ребенок 11-лет находился без специального удерживающего устройства на переднем сиденье. Трехлетний малыш сидел на заднем сиденье вместе с матерью, он также не был в детском кресле и от удара он улетел в переднюю часть салона «Лады», ударившись о панель приборов. Еще один мальчик 13 лет не был пристегнут ремнем безопасности.
Госавтоинспекторы отмечают, что ранее погибший водитель «Лады XRey» дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Еще немаловажный момент то, что во время столкновения стрелка спидометра искореженной «Лады» застыла на отметке 150 км/час.
Напомним, отечественный автомобиль столкнулся с грузовиком, у которого на ходу оборвался тормозной тросик в следствие чего машина выехала на встречную полосу.