Рост за сутки более чем на метр: вода в реке Ишим продолжает прибывать

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
«Ситуация остается напряженной. Работают дорожные службы, спасатели МЧС. Перед селом Абатское из-за работ на федеральной трассе и реверсивного движения скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30 километрового участка растягивается на несколько часов», — сообщил губернатор.
Прибывает интенсивно вода в Ишиме в районе Викулово — за сутки уровень поднялся на 106 сантиметров — до отметки 874 сантиметра выше нуля поста (критическая отметка 1000 сантиметров). В Ильинке уровень воды в Ишиме не изменился — 862 сантиметра, в городе Ишим вода прибыла на 8 сантиметров — уровень составляет 10,45 метра.
В Тоболе в районе Упорово вода поднялась за последние 24 часа на 35 сантиметров — до отметки 741 сантиметр, в Ялуторовске — на 12 сантиметров, до 548 сантиметров выше нуля поста. В Иевлево и Коркино уровень воды понизился на 4 и 5 сантиметров соответственно.
В Иртыше уровень воды поднялся от 3 до 17 сантиметров — наибольший подъем уровня, 17 сантиметров (до 465 сантиметров), отмечен в районе Тобольска.
В тюменской Туре за последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров — до отметки 436 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Росгидрометра, паводок в Тюменской области продлится до 9 мая. В ближайшие дни ожидается интенсивный рост уровня воды в Ишиме в районе Викулово — пик паводка там ожидают 5–6 мая.