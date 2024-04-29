Рост за сутки более чем на метр: вода в реке Ишим продолжает прибывать

В Тоболе в районе Упорово вода поднялась за последние 24 часа на 35 сантиметров — до отметки 741 сантиметр, в Ялуторовске — на 12 сантиметров, до 548 сантиметров выше нуля поста. В Иевлево и Коркино уровень воды понизился на 4 и 5 сантиметров соответственно.