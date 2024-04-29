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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Уровень воды в Ишиме поднялся до 12,14 метра

Рост за сутки более чем на метр: вода в реке Ишим продолжает прибывать

29 апреля 2024, 04:03
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Ишиме поднялся до 12,14 метра

До 12,14 метра подняла вода в реке Ишим в районе села Абатское — рост уровня воды за последние сутки составил 6 сантиметров. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, это новый рекорд.
«Ситуация остается напряженной. Работают дорожные службы, спасатели МЧС. Перед селом Абатское из-за работ на федеральной трассе и реверсивного движения скапливаются большие пробки. Время проезда 20-30 километрового участка растягивается на несколько часов», — сообщил губернатор.
Видео: тг-канал Александр Моор

Прибывает интенсивно вода в Ишиме в районе Викулово — за сутки уровень поднялся на 106 сантиметров — до отметки 874 сантиметра выше нуля поста (критическая отметка 1000 сантиметров). В Ильинке уровень воды в Ишиме не изменился — 862 сантиметра, в городе Ишим вода прибыла на 8 сантиметров — уровень составляет 10,45 метра.

В Тоболе в районе Упорово вода поднялась за последние 24 часа на 35 сантиметров — до отметки 741 сантиметр, в Ялуторовске — на 12 сантиметров, до 548 сантиметров выше нуля поста. В Иевлево и Коркино уровень воды понизился на 4 и 5 сантиметров соответственно.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Иртыше уровень воды поднялся от 3 до 17 сантиметров — наибольший подъем уровня, 17 сантиметров (до 465 сантиметров), отмечен в районе Тобольска.

В тюменской Туре за последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров — до отметки 436 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Росгидрометра, паводок в Тюменской области продлится до 9 мая. В ближайшие дни ожидается интенсивный рост уровня воды в Ишиме в районе Викулово — пик паводка там ожидают 5–6 мая.

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