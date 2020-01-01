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В новогодние каникулы тюменцев ждут в Гилевской роще

1 января 2020, 10:56
Фото: Наш город / 1Mi
В Гилевской роще всю неделю будет весело
С началом новогодних каникул в Гилевской роще стартовала неделя развлечений и праздников, - сообщает «Тюменская область сегодня».

В четверг, второго января, там будет проходить массовая игра в снежки, участие в которой смогут принять все желающие. На следующий день, третьего января, запланирован День свиданий и поцелуйных игр. Четвертое января – будет днем пингвина с викториной на тему Антарктиды. Массовый забег Снегурочек состоится пятого января, а вот шестого января пройдет конкурс красоты, участницами которого станут Бабки-ежки. Непосредственно же в Рождество, седьмого числа, тюменцы, которые приедут в Гилевскую рощу, смогут окунуться в атмосферу рождественских сказок.

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«Организатором всех запланированных мероприятий выступит Центр культуры и творчества «Тюмень», - сообщает «Тюменская область сегодня».

Начало праздничных развлечений и игр каждый день в 12 часов. Вход свободный.

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