Многодетная семья из Тюмени рискует встретить новый год на улице

Из-за проблем с ипотекой многодетная семья может оказаться на улице. По решению суда, квартира была продана на аукционе, почти, на 1,3 миллиона дешевле рыночной стоимости.
О покупке своего жилья в семье Галимхановых задумались еще в 2016 году. Квартиру подбирали с учетом того, что детей будет больше трех, и чтобы дедушке хватило места.
Выбор пал на трехкомнатную квартиру в районе Кристалла, но на ее покупку не хватало 1,5 миллиона. Галимхановы работали много, но трудоустроены были не официально. Дать ипотеку на таких условиях согласился только «Транскапиталбанк» под 16% годовых. Сейчас такой процент трудно представить, но после кризиса 2014 года, ставка казалась нормальной.
Вскоре у пары родился ребенок, а в торговой компании, где трудились супруги, решили провести сокращение. Так, в одночасье, семья лишилась возможности оплачивать ипотеку и осталась без средств к существованию.
Глава семейства Александр Галимханов не сидел без дела, ему удалось быстро устроиться на работу. Но заработка в 30-40 тысяч хватало только на нужды семьи, на оплату ипотеки требовалось еще 30 тыс.
Мужчина уезжал работать вахтами, подрабатывал в такси, но выплаты задерживались, а долг только накапливался.
По словам самих Галимхановых, от банка они не прятались, отвечали на звонки, открывали двери при визитах. Договориться о предоставлении ипотечных каникул с банком не удалось.
Спустя полгода, финансовая ситуация в семье выровнялась, супруги сообщили сотрудникам банка, что вскоре смогут вносить платежи, но в ответ услышали, что банк намерен продать квартиру.
Зимой 2018 года, управляющая компания подала в суд на семью Галимхановых за неуплату коммунальных услуг. Олеся Галимханова зашла на сайт Калининского районного суда, чтобы ознакомиться с одним решением, но нашла другое — о продаже их квартиры за смешные 2,4 млн рублей, из которых почти два миллиона должны были достаться банку за долг и просрочку.
Не смотря на то, что в квартире прописаны пятеро малолетних детей, суд прошел в упрощенном порядке, без привлечения органов опеки.
Женщина пробовала обжаловать решение и восстановить сроки апелляции, но ей отказали. Как признается сама Олеся, просто опустились руки.
Дальше были обращения к президенту, губернатору, депутатам, в различные инстанции, но все тщетно — закон на стороне банка.
«Мы не просили никаких денег, ничего. Мы хотим только справедливой цены за квартиру, чтобы после продажи у нас хоть что-то осталось»
Придя в себя и посоветовавшись с юристами, семья приняла решение продать квартиру самостоятельно, чтобы после погашения долга на руках остались хоть какие-то средства. Недвижимость решили продавать за 3,4 млн.
Покупатели активно интересовались квартирой, но узнав о схеме продажи — умывали руки. Супруги даже снизили цену до 2,9 млн, но схема с банком и детьми отпугивала покупателей. Тем более, по словам Галимхановых, юристы банка сообщали покупателям разные суммы долга, что еще больше настораживало потенциальных клиентов.
На торгах жилплощадь продали лишь со второго раза за 2,115 млн рублей. По словам Галимхановых, первый аукцион не состоялся, поскольку желающих выселять многодетную семью не нашлось.
«К нам приходили люди и спрашивали, знаем ли мы, что квартира выставлена на торги. Некоторые были готовы купить дороже, напрямую у нас. Но так было нельзя», — рассказывает Олеся.
«Мы согласны с претензиями банка и готовы оплатить задолженность. Мы не просим никаких денег ни у кого, нам не надо этого. Мы просто хотим, чтобы нашу квартиру продали по адекватной цене, чтобы у нас хоть что-то осталось. Мы бы смогли построить простенький дом у себя на участке, а не идти жить на улицу»,повторяет мать пятерых детей.
В подобных ситуациях семьям, оказавшимся в трудной ситуации выдают временное жилье из маневренного фонда. Его предоставляют из расчета 6 кв. м. на человека. Но для большой семьи у города недвижимости не нашлось.
В то же время, Олеся написала обращение к депутату государственной думы Эрнесту Валееву. Только после его вмешательства началась прокурорская проверка действий приставов. По словам Олеси, выявлен ряд нарушений. Семья намерена оспаривать проведение торгов по заниженной стоимости, поскольку независимая экспертиза (имеется в распоряжении редакции) оценила квартиру в 3,8 млн рублей.
Новые собственники, по словам Галимхановых, объявились в августе 2019 года.
«Стучали в окно и говорили, что родители прячутся. Говорили, что откроют дверь и выгонят нас на улицу», — рассказывает младшая дочь Галимхановых. Во время визита новых собственников, родителей в доме не было.
Новые собственники с позицией Галимхановых не согласны и пытались заселиться в свое новое жилье. Женщина оформила регистрацию себе и детям и 26 декабря при поддержке друзей сына, пыталась попасть внутрь помещения, однако ее не пустили. Противостояние длилось около семи часов, и привлекло всех: от полиции до лидера «Диванных войск» Анатолия Княжева, который снимал происходящее и пытался призвать новых собственников не выселять многодетную семью.
Корреспонденту «Нашего города» удалось поговорить с сыном новой собственницы Тимуром. Молодой человек уверен, что ничего противозаконного в их действиях нет. Говорит, что ради покупки этой квартиры им пришлось продать свою. Семью Галимхановых считает постоянно безработными.
«Вы придите к ним в любое время, они всегда дома вдвоем сидят», — говорит молодой человек.
По словам Тимура, после публикации ролика в группе диванных войск, ему стали поступать угрозы. Вопрос с выселением новые собственники хотят решить полюбовно, в чем претензии в их адрес не понимают.
«Если бы не мы купили — это сделал бы кто-то другой. Мы то что сделали? Почему нас называют мошенниками? Мы купили квартиру по закону и ничего не нарушали, если у них претензии к банку и к оценке — пусть с ними и судятся», — говорит Тимур.
Сейчас остается дождаться решения суда. Судебное заседание по выселению Галимхановых перенесено на 13 января.
Напомним, Галимхановы стали не единственными тюменцами, столкнувшимися с квартирным вопросом в этом году: ранее многодетную семью хотели выселить из коттеджа из-за проблем с ипотекой, но депутаты помогли решить проблемы с задолженностью. Также на улице с семьей мог оказаться пенсионер МВД Роман Функ, которого власти выселяли из служебного жилья.
Позиция Верховного суда проста: если квартира в ипотеке и находится в обременении, значит, она в залоге у банка. Соответственно, она принадлежит заемщику, он и является собственником. Если за квартиру не платить — ее продадут на торгах, банк заберет деньги, а разницу (если она останется) вернут.
В случае, когда заемщик платит за ипотечную квартиру, ее можно продать и на законных основаниях всех выселить, не смотря на то, что там живут маленькие дети и другого жилья у семьи нет.
В таком случае, заемщику необходимо обратиться в администрацию для признания нуждающимися. Тогда можно рассчитывать на получение квартиры или комнаты из маневренного фонда.
После продажи квартиры на торгах, у нее появляется новый собственник, соответственно, право собственности у прежних владельцев прекращается и им придется освободить жилплощадь. В квартире имеют право проживать собственники и те, кому они разрешат: арендаторы, гости, родственники и тд.
Если новый собственник хочет, чтобы жильцы съехали из квартиры, и при том, между ними не заключен договор аренды — они обязаны покинуть жилище. В противном случае, новый владелец вправе подать иск к жильцам и потребовать от них оплатить время, прожитое в квартире. Иначе, это считается неосновательным обогащением.
Единственное, с чем можно поспорить, так это с оценкой квартиры. Этим и намереваются заняться Галимхановы.