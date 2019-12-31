Многодетная семья из Тюмени рискует встретить новый год на улице

«Мы согласны с претензиями банка и готовы оплатить задолженность. Мы не просим никаких денег ни у кого, нам не надо этого. Мы просто хотим, чтобы нашу квартиру продали по адекватной цене, чтобы у нас хоть что-то осталось. Мы бы смогли построить простенький дом у себя на участке, а не идти жить на улицу»,повторяет мать пятерых детей.