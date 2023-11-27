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Новогоднее представление

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Ноябрь 2023
Юные жители Тобольска встретили поезд Деда Мороза
На железнодорожном вокзале в Тобольске сегодня не протолкнуться: там свою остановку сделал поезд Деда Мороза, который так ждали юные горожане.
27 ноября 2023, 07:31
Поезд Деда Мороза приедет в Тюменскую область в конце ноября
Дед Мороз и Снегурочка посетят сразу два города области. Гостей Поезда ждут представления, игры и подарки.
8 ноября 2023, 05:23
В Тюмени требуется актриса на роль глупой кикиморы за 50 тысяч рублей
В Тюмени организаторы мероприятий уже готовятся к новогодним представлениям и набирают актеров на роли сказочных персонажей. Так за роль кикиморы праздничное агентство предлагает заплатить до 50 тыс. рублей.
7 ноября 2023, 10:02

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