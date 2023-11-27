Новогоднее представление

В Тюмени требуется актриса на роль глупой кикиморы за 50 тысяч рублей

В Тюмени организаторы мероприятий уже готовятся к новогодним представлениям и набирают актеров на роли сказочных персонажей. Так за роль кикиморы праздничное агентство предлагает заплатить до 50 тыс. рублей.