Тюменцев просят не выбрасывать новогодние салаты в унитаз

Так, специалисты напоминают, что городская система водоотведения часто засоряется из-за того, что жильцы выбрасывают в унитазы остатки продуктов питания. Это становится причиной подтопления квартир и подвалов.
«По статистике, 85-90% засоров происходят из-за мусора, выброшенного в унитаз, а вот из-за технического состоянием системы водоотведения случается не более 15% засоров», - пояснили в водоканале.
Остатки салатов и других продуктов питания относятся к твердым отходам, поэтому выбрасывать их следует в мусорные контейнеры.