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Тюменцев просят не выбрасывать новогодние салаты в унитаз

1 января 2020, 11:54
Фото: 1Mi
Тюменцев просят не выбрасывать еду в унитаз
Жителей Тюменской области просят ответственнее относиться к утилизации оставшихся новогодних салатов, сообщили в тюменском водоканале.

Так, специалисты напоминают, что городская система водоотведения часто засоряется из-за того, что жильцы выбрасывают в унитазы остатки продуктов питания. Это становится причиной подтопления квартир и подвалов.

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«По статистике, 85-90% засоров происходят из-за мусора, выброшенного в унитаз, а вот из-за технического состоянием системы водоотведения случается не более 15% засоров», - пояснили в водоканале.

Остатки салатов и других продуктов питания относятся к твердым отходам, поэтому выбрасывать их следует в мусорные контейнеры.

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