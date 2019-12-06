Новогодний стол обойдется россиянам дороже на 16% из-за семги

В качестве набора для Нового года специалисты назвали следующие блюда: салат оливье с вареной колбасой, два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и сёмгой, колбасную нарезку и фрукты.
Отмечается, что цены на красную икру и фрукты в этом году практически не изменились. Больше всего подорожала сёмга и лук.
"В конце декабря магазины объявят традиционные акции и скидки на продукты", - отмечают СМИ.
По данным Nielsen, в новогодние праздники жители России готовы потратить в среднем 10 тыс. рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.