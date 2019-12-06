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Новогодний стол обойдется россиянам дороже на 16% из-за семги

6 декабря 2019, 12:58
Фото: ЧС Тюмень
Новогодний стол обойдется россиянам дороже на 16% из-за семги
Праздничный стол на одного человека обойдётся гражданам в 446 рублей. В 2018 году продукты для новогодней ночи оценивались в 384 рубля, отмечают Новые известия.

В качестве набора для Нового года специалисты назвали следующие блюда: салат оливье с вареной колбасой, два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и сёмгой, колбасную нарезку и фрукты.

Отмечается, что цены на красную икру и фрукты в этом году практически не изменились. Больше всего подорожала сёмга и лук.

"В конце декабря магазины объявят традиционные акции и скидки на продукты", - отмечают СМИ.

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По данным Nielsen, в новогодние праздники жители России готовы потратить в среднем 10 тыс. рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.

#Новости#Продукты#Новый год#Александр Мязин#Общество
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