Стреляли и грабили: громкие ЧП в Тюменской области в 2019 году

Вечером 12 апреля улицы Тюмени заполнили силовые ведомства. Пользователи соцсетей гадали, что может быть причиной массового скопления силовиков. Оказалось, что они проводили в районе «Маяка» контртеррористическую операцию по уничтожению предположительно двух боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Им предлагали сдаться, но они оказали сопротивление, и их ликвидировали. Звуки стрельбы были слышны не только на месте действия. Из-за этого в городе вводился режим КТО. Его сняли утром 13 апреля.