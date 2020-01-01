Стреляли и грабили: громкие ЧП в Тюменской области в 2019 году

Контртеррористическая операция
Вечером 12 апреля улицы Тюмени заполнили силовые ведомства. Пользователи соцсетей гадали, что может быть причиной массового скопления силовиков. Оказалось, что они проводили в районе «Маяка» контртеррористическую операцию по уничтожению предположительно двух боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Им предлагали сдаться, но они оказали сопротивление, и их ликвидировали. Звуки стрельбы были слышны не только на месте действия. Из-за этого в городе вводился режим КТО. Его сняли утром 13 апреля.
В районе проведения КТО эвакуировали порядка 100 человек. Их разместили в ближайшем лицее №34. При этом в районе был отключен газ и свет.
Ранее дом, в котором прятались предполагаемые боевики, и который штурмовали силовики, выставляли на срочную продажу за 2,8 млн рублей.
После произошедших событий следователи возбуждали уголовное дело по факту приготовления к убийству. По их информации, в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции, ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Они скрывались в районе Маяка, на ул. Амурской, в одном из частных домов.
В доме, где развернулась спецоперация, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.
Губернатор Александр Моор заявил, что убитые готовили теракты в Тюмени. Глава региона похвалил службы за проделанную работу, но остался недоволен тем, что операция транслировалась в интернете жителями и СМИ. По его мнению, фотографии, видео, текстовые трансляции, стримы могли видеть сами преступники.
Стрельба в «Кристалле»
Этот инцидент произошел 3 июля. В торговом центре Павел Колозян три раза выстрелил из травматического пистолета в сторону знакомого из-за конфликта. Все это происходило на втором этаже ТЦ. Колозян был с тремя молодыми людьми. После случившегося они уехали. На место происшествия приехали силовики, – в том числе и главный областной полицейский Юрий Алтынов – эвакуировали посетителей и персонал «Кристалла».
В городе был объявлен план перехват. На следующий день участников конфликта нашли. В итоге судили только Павла Колозяна. Его обвиняли в покушении на убийство. В начале октября суд над ним завершили. Ему назначили 11 месяцев общественных работ.
Ограбление банка
Неизвестный человек 17 сентября в маске зашел в офис банка «Открытие» в Заречном микрорайоне. Он, угрожая предметом, который похож на пистолет, забрал 1,2 млн рублей. После чего скрылся. В ходе его налета никто не пострадал.
Спустя три дня стало известно, что подозреваемого поймали.
Убийство ребенка няней
Страшная трагедия произошла 24 сентября в Заводоуковске. В тот день пропал маленький ребенок. Родители оставили его со знакомой, – 23-летней Виктории Айметдиновой – но, когда вернулись, не было ни малыша, ни няни. Следователи возбуждали уголовное дело по факту похищения ребенка.
Младенца нашли мертвым в лесу, а спустя некоторое время и няню. Ее арестовали. В конце декабря стало известно, что проведенные психиатрические экспертизы показали, что Айметдинова невменяема. Ей поставили диагноз «параноидальная шизофрения, отсутствие ремиссии, синдром зависимости от алкоголя начальной стадии» и отправили на принудительное лечение.
Экстренная посадка в Рощино
Самолет авиакомпании «Ямал» 1 ноября совершал рейс Тюмень – Санкт-Петербург. Однако спустя некоторое время вернулся в Рощино из-за отказа двигателя по причине попадания птицы. На борту находилось 83 человека, из них двое несовершеннолетних и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Следователи на протяжении месяца проводили доследственную проверку, но уголовное дело не завели.