В Тюмени уроженец Кавказа ограбил банк, чтобы погасить долги

17 сентября в одно из отделений банка вошел мужчина в черной одежде и маске с пистолетом. Он начал угрожать сотруднице кредитного учреждения и требовать деньги. Заполучив 1,2 млн рублей уроженец оной из республик Кавказа сбежал через дворы. Был объявлен план «Перехват», но он не дал результатов. Награбленное он успел потратить на личные нужды.