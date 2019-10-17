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В Тюмени уроженец Кавказа ограбил банк, чтобы погасить долги

17 октября 2019, 10:23
Фото: МВД РФ
Следователи восстановили всю картину ограбления банка «Открытие» в Тюмени на улице Щербакова. Мужчина вынес 1,2 млн рублей и скрылся через дворы жилых кварталов. Основным мотивом ограбления стали долги подозреваемого.
Сюжет
Тюмень

17 сентября в одно из отделений банка вошел мужчина в черной одежде и маске с пистолетом. Он начал угрожать сотруднице кредитного учреждения и требовать деньги. Заполучив 1,2 млн рублей уроженец оной из республик Кавказа сбежал через дворы. Был объявлен план «Перехват», но он не дал результатов. Награбленное он успел потратить на личные нужды.

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка
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В течение трёх дней злоумышленник был задержан в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело в ч. 4 ст. 162 УК РФ, расследование уголовного дела продолжается. Раскрытие преступления прокомментировала официальный представитель МВД РФ - Ирина Волк.

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