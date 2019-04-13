Террористы в Тюмени: как ФСБ провела самую громкую операцию десятилетия

Тем понятнее, почему контртеррористическая операция, проведенная в ночь с пятницы 12 апреля, привлекла столько внимания граждан. «Наш город» собрал полную хронологию событий самой громкой спецоперации ФСБ.
Когда жители заподозрили что-то неладное?
Первые сообщения о том, что в Тюмени неспокойно появились в телеграм-каналах и популярных пабликах «ВКонтакте» вечером 12 апреля, еще до того, как было официально объявлено о проведении контртеррористической операции на Маяке.
Пользователи выкладывали множество фотографий с сотрудниками полиции, Росгвардии, которые собирались в центральной части города, неподалеку от здания регионального управления ФСБ.
Силовики выдвинулись на место операции колоннами. На звонки граждан о том, что происходит в Тюмени, дежурные отвечали, что это масштабные учения. Впрочем, такая легенда продержалась совсем недолго и нужна была, вероятно, чтобы не привлекать лишнего внимания к истинной причине происходящего.
Объявление режима КТО стало шоком для многих граждан. Впрочем, ФСБ открыто заявило о том, где засел враг — в квартале улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной. Сообщение поступило уже в тот момент, когда операция фактически была завершена.
Жители Маяка могли заподозрить неладное еще вечером. Около 17 часов в районе отключили газ, чего не бывало уже много лет. Также в целях безопасности отключили электричество.
Снимать происходящее зевакам не давали, но вели себя силовики корректно. Их поведение в условиях серьезной операции, а также скорость, с какой была дана официальная информация, впечатлили даже главреда «России сегодня» Маргариту Симоньян, которая написала об этом пост в своем телеграме.
Сколько было террористов?
В доме на ул. Амурской, 118 скрывались двое боевиков. У них было оружие — это подтвердит на следующий день СУ СК РФ по Тюменской области — два автомата «Калашникова», а также самодельные взрывные устройства. В доме обнаружат религиозную литературу, что косвенно подтвердит принадлежность боевиков к ИГИЛ (запрещена в России).
Поначалу ФСБ вела переговоры с окруженными преступниками, им предлагали сдаться. Однако в ответ боевики открыли огонь. После непродолжительной перестрелки, взрывов и пожара, который начался в доме, все стихло. Бойцы МЧС ликвидировали пожар в доме.
В телеграм-каналах и группах в соцсетях начали появляться сообщения о том, что людей в доме могло быть больше. Паникеры призывали «спасти ребенка», информация о котором не подтвердилась, СМИ написали о некой «женщине в хиджабе», которая скрылась с места незадолго до начала штурма. Эту информацию на следующий день опровергнут по местному ТВ.
Что им было нужно?
С самых первых сообщений Национальный антитеррористический комитет заявлял о том, что в доме укрылись именно террористы ИГИЛ (запрещена в России), которые планировали террористические акты на территории региона.
Эту же информацию на следующий день подтвердил в своем обращении к подписчикам в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. Он находился в штабе операции и отметил хорошую координацию работы между подразделениями. Операцией руководил начальник РУФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев.
Сам Моор поругал тюменскую прессу и зевак за то, что они выкладывали в сеть онлайн-трансляции с места операции. По его мнению, террористы, у которых обнаружат телефоны после окончания штурма, могли смотреть за действиями спецслужб буквально в режиме реального времени, что ставило под угрозу безопасность людей.
Кто они?
На этот вопрос официального ответа пока нет. СМИ смогли узнать, кто проживал в доме, разрушенном во время штурма ранее, кому принадлежала земля и само здание. Также уже наутро корреспонденты пообщались с местными жителями, которым пришлось заночевать в здании лицея неподалеку.
Соседи рассказали, что последнее время в доме жили молодые люди с длинными бородами, которые приезжали на место на разных машинах с номерами чужих регионов.
Пострадавшие есть?
К счастью, ни мирное население, ни работники спецслужб в этой операции не пострадали. Об этом сразу после завершения штурма заявили в НАК. Областной департамент здравоохранения подтвердил, что медицинская помощь не понадобилась и эвакуированным в школу жителям.
А куда дели жителей?
Весь квартал эвакуировали. Всего — около 100 человек, в том числе и маленькие дети. При том, что наутро жильцы рассказывали о довольно корректном поведении силовиков при эвакуации, многих их появление на пороге здорово напугало. Людям не давали пользоваться автомобилями, всех перевезли в здание лицея на автобусах.
Ночь граждане провели там. Кто-то смог остаться у родственников. Всем организовали раскладушки, питание.
И что теперь?
Режим контртеррористической операции в Тюмени отметили рано утром 13 апреля. Свои планы ФСБ никогда не комментирует. Жильцы вернулись в свои дома, газ и электричество включили. В дом террористов никого не допускают.
Позже ожидается, что ФСБ даст более подробную информацию о том, кого именно удалось ликвидировать в эту ночь с пятницы на субботу.