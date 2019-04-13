Террористы в Тюмени: как ФСБ провела самую громкую операцию десятилетия

В телеграм-каналах и группах в соцсетях начали появляться сообщения о том, что людей в доме могло быть больше. Паникеры призывали «спасти ребенка», информация о котором не подтвердилась, СМИ написали о некой «женщине в хиджабе», которая скрылась с места незадолго до начала штурма. Эту информацию на следующий день опровергнут по местному ТВ.