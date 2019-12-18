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В Тюмени оштрафовали директора УК «ЖКХ-Стандарт»

18 декабря 2019, 03:36
Фото: 1Mi
В Тюмени оштрафовали директора УК «ЖКХ-Стандарт»
Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала главу управляющей компании «ЖКХ-Стандарт» на 50 тыс. рублей.
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Тюмень

Прокуратура Тюменской области заинтересовалась публикациями в СМИ о разваливающемся жилом доме, расположенном по адресу: улица Малышева, 24 в Тюмени.

Надзорное ведомство организовало проверку и выяснило, что в многоквартирном доме действительно много проблем. Температура на лестничных площадках не отвечала нормативным требованиям, провисала слаботочная проводка в местах общего пользования.

«Штукатурка и краска стен, а также потолки были повреждены, разрушались края железобетонных козырьков и отделка цоколя по периметру», - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки в отношении директора ООО УК «ЖКХ-Стандарт» было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого, Государственная жилищная инспекция Тюменской области подвергла руководителя штрафу.

В Тюмени на улице Спорта разваливается дом
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Помимо этого ему вынесено представление устранении выявленных нарушений.

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