В Тюмени оштрафовали директора УК «ЖКХ-Стандарт»

Прокуратура Тюменской области заинтересовалась публикациями в СМИ о разваливающемся жилом доме, расположенном по адресу: улица Малышева, 24 в Тюмени.
Надзорное ведомство организовало проверку и выяснило, что в многоквартирном доме действительно много проблем. Температура на лестничных площадках не отвечала нормативным требованиям, провисала слаботочная проводка в местах общего пользования.
«Штукатурка и краска стен, а также потолки были повреждены, разрушались края железобетонных козырьков и отделка цоколя по периметру», - рассказали в прокуратуре.
По результатам проверки в отношении директора ООО УК «ЖКХ-Стандарт» было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого, Государственная жилищная инспекция Тюменской области подвергла руководителя штрафу.
Помимо этого ему вынесено представление устранении выявленных нарушений.