В Тюмени на улице Спорта разваливается дом

Подписчики группы, в которой был размещен пост, посоветовали жильцам дома перестать платить за ЖКХ, некоторые вспомнили ситуацию с домом №1А по улице Ставропольская, жители которого рассказали о своей проблеме в соцсетях и так же посетовали на то, что не раз обращались в различные инстанции, однако им так никто и не помог.