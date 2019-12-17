В Тюмени на улице Спорта разваливается дом

Жители дома по улице Спорта 1а в Тюмени бьют тревогу в соцсетях и пытаются обратить внимание властей на свои проблемы.
«Не знаем, куда нам уже обратиться. Управляющая компания ООО "Легион" никак не реагирует на наше обращение. Со второго этажа бежит вода на проводку, много раз замыкало, сколько уже сидим без света», - пояснили жильцы дом в соцсетях.
Подписчики группы, в которой был размещен пост, посоветовали жильцам дома перестать платить за ЖКХ, некоторые вспомнили ситуацию с домом №1А по улице Ставропольская, жители которого рассказали о своей проблеме в соцсетях и так же посетовали на то, что не раз обращались в различные инстанции, однако им так никто и не помог.
Вскоре после этого тюменская прокуратура провела проверку по публикации в соцсетях и возбудила административное дело в отношении директора одного из ООО.