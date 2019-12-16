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В отношении директора тюменской УК возбудили дело из-за разваливающегося дома

16 декабря 2019, 08:48
Фото: ЧС Тюмень
В отношении директора тюменской УК возбудили дело из-за разваливающегося до
Прокуратура Тюменской области заинтересовалась фотографиями разваливающегося дома, расположенного по улице Ставропольской,1а.
Сюжет
Тюмень

В начале ноября в группе «ЧС Тюмень» жильцы дома по улице Ставропольской,1а пожаловались на то, что их многоквартирник разваливается. Полтора года назад в доме начали делать ремонт, но вскоре забросили.

«Тюменская прокуратура провела проверку по публикации, итогом которой стало дело об административном правонарушении в отношении директора ООО СервисУют», - рассказали в ведомстве.

В доме, как выяснилось в ходе выездной проверки, был поврежден трубопровод горячего водоснабжения, технические помещения оказались затоплены, штукатура и краска осыпалась со стен.

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Кроме того, отсутствовало запирающее устройство в электрощитовую на первом этаже здания, были повреждены лестничные клетки.

Помимо административного дела в отношении директора УК, прокуратура внесла представление об устранении нарушений и взяла на контроль рассмотрение актов реагирования.

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