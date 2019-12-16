В отношении директора тюменской УК возбудили дело из-за разваливающегося дома

В начале ноября в группе «ЧС Тюмень» жильцы дома по улице Ставропольской,1а пожаловались на то, что их многоквартирник разваливается. Полтора года назад в доме начали делать ремонт, но вскоре забросили.
«Тюменская прокуратура провела проверку по публикации, итогом которой стало дело об административном правонарушении в отношении директора ООО СервисУют», - рассказали в ведомстве.
В доме, как выяснилось в ходе выездной проверки, был поврежден трубопровод горячего водоснабжения, технические помещения оказались затоплены, штукатура и краска осыпалась со стен.
Кроме того, отсутствовало запирающее устройство в электрощитовую на первом этаже здания, были повреждены лестничные клетки.
Помимо административного дела в отношении директора УК, прокуратура внесла представление об устранении нарушений и взяла на контроль рассмотрение актов реагирования.