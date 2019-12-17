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Банк ВТБ выплатит тюменцу более 67 тыс. рублей за нарушение прав потребителей

17 декабря 2019, 11:31
Фото: Наш город / 1Mi
Банк ВТБ выплатит тюменцу более 67 тыс. рублей за нарушение прав потребител
В Тюмени по претензии потребителя суд в его пользу взыскал с банка ВТБ денежные средства, сообщает Роспотребнадзор.
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Тюмень

Между потребителем и банком ВТБ (ПАО) был заключен кредитный договор на приобретение автомобиля, на оплату его страховки, а также — комиссии за оформление и обслуживание карты «Автолюбитель» по программе «Помощь на дороге», которые были удержаны банком из суммы кредита. От опции «Автолюбитель» клиент отказался, потому что ею не воспользовался. Из-за этого он попросил банк вернуть оплаченную за нее комиссию. Потребитель не получив от банка согласия, обратился в суд.

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"Всего судом в пользу истца было взыскано 67 876 рублей", - отмечается в сообщении.

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