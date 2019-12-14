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Тюменский банк потребовал с заемщика комиссию за оплату кредита монетами

14 декабря 2019, 06:19
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский банк потребовал с заемщика комиссию за оплату кредита монетами
Тюменцу Сергею Волошину не удалось внести в банк свой ежемесячный платеж по кредиту монетами, оказалось, что свыше ста монет там могут принимать только с комиссией, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Мужчина является клиентом «Альфа-банка». Сумма его платежа составляет 1 тыс. рублей.

«У меня не было тысячной купюры, и я принес им монеты эквивалентом 1, 2, 5 и 10 рублей. А в банке предложили принять у меня долг в рублях с комиссией — 4 рубля с каждой монеты. То есть, отдавая им долг по одному рублю монетой, я им еще должен три рубля», — пояснил Волошин.

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В банке ему объяснили, что это не является принудительной комиссией. Клиенты дают свое согласие на такой способ оплаты, заключая договор. Сергею предложили обменять монеты и для погашения кредита внести бумажные деньги.

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