Тюменский банк потребовал с заемщика комиссию за оплату кредита монетами

«У меня не было тысячной купюры, и я принес им монеты эквивалентом 1, 2, 5 и 10 рублей. А в банке предложили принять у меня долг в рублях с комиссией — 4 рубля с каждой монеты. То есть, отдавая им долг по одному рублю монетой, я им еще должен три рубля», — пояснил Волошин.