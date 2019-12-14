Тюменцы наблюдали за двумя самолетами, которые будто летели навстречу друг другу

Другой сообщил, что «это со стороны так выглядит, обман зрения». Нашлись и эксперты, которые внесли ясность в ситуацию, сказав: «Эшелоны разные, это с земли так кажется, на самом деле расстояние между самолетами может быть от 500 до 1000 метров». «Один на взлёте. Другой транзитный», — прозвучало в поддержку.