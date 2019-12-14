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Тюменцы наблюдали за двумя самолетами, которые будто летели навстречу друг другу

14 декабря 2019, 13:31
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы наблюдали за двумя самолетами, которые будто летели навстречу друг
Сегодня над микрорайоном Казарово тюменцы наблюдали за самолетами, которые, казалось, двигались навстречу друг другу. Видео было опубликовано в паблике ЧС Тюмень.
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Тюмень

Активные интернет-пользователи не преминули обсудить этот пост.

«Два самолета на встречных курсах, никогда такого не видел», — написал один из них.

Другой сообщил, что «это со стороны так выглядит, обман зрения». Нашлись и эксперты, которые внесли ясность в ситуацию, сказав: «Эшелоны разные, это с земли так кажется, на самом деле расстояние между самолетами может быть от 500 до 1000 метров». «Один на взлёте. Другой транзитный», — прозвучало в поддержку.

В видео-ролике кажется, что авиалайнеры столкнутся, однако по мере их сближения выясняется, что между ними, действительно, — большое расстояние.

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