В России нет соответствующих мировым стандартам требований защиты самолетов от птиц

Ежемесячно фиксируются столкновения с птицами
Даже если просто заглянуть в сводки новостей ближайших пару месяцев, то можно обнаружить несколько подобных инцидентов.
25 октября самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Внуково в сторону Братиславы, однако он вернулся обратно. Причина все та же — птица попала в двигатель. Чтобы пассажирам улететь в столицу Словакии, понадобился резервный борт.
Еще через четыре дня Sukhoi Superjet 100 «Ямала» летел из Москвы в Новый Уренгой. И, выполняя посадку в самом крупном городе ЯНАО, столкнулся с птицей. Был поврежден носовой обтекатель метеолокатора. На борту находились 73 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.
28 октября при взлете из Минеральных Вод в Москву в левый двигатель самолета «Ютэйр» попала птица. В самолете в этот момент находили 150 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиры улетели следующим рейсом.
По вине птиц в начале сентября самолет «Ютэйра» не смог вылететь из Нижневартовска. В воздухозаборник попало крылатое животное. Лайнер заменили.
В середине августа авиалайнер «Уральских линий» после взлета с аэродрома «Жуковский» столкнулся со стаей чаек. Из-за этого двигатели вышли из строя. Самолет совершил экстренную посадку в кукурузном поле.
Рекомендации по защите аэродромов в России устарели
Росавиация в одном из своих докладов отмечает, что с 2010 года отмечается тенденция увеличения как абсолютного, так и относительного (на 100 тыс. взлетов и посадок) числа случаев столкновений воздушных судов с птицами и другими животными. Подобные инциденты в нашей стране происходят чаще, чем в США. Помимо этого, в России только с 2015 собираются данные обо всех случаях столкновений самолетов с птицами. В докладе уточняется, что есть проблема с эффективным использованием данных для снижения таких инцидентов.
Сейчас по по приведенной информации наибольший риск инцидентов с птицами в регионах Южного, Западно-Сибирского, Северо-Западного и Приволжского Управлений Росавиации.
Также Федеральное агентство воздушного транспорта зафиксировало в 2018 году более 1000 сообщений о столкновениях с птицами. В 2019 году статистика приведена только до августа, но и эта цифра уже близка к прошлогоднему показателю.
В ноябре 2019 года на конференции по безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации главный специалист департамента управления безопасностью полетов «Аэрофлота» Игорь Нельга заявлял, что сейчас в основном нормативном документе гражданской авиации — «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» нет конкретики по орнитологическому обеспечению полетов. Она имеется только в документе, утвержденном 31 год назад еще во времена СССР — «Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации». Оба они не соответствуют рекомендуемым стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Нельга предложил привести их в соответствие.
Он также отметил, что использование ловчих птиц и собак на аэродромах является редким исключением, а практикуют это в первую очередь крупные аэропорты как Внуково, Пулково и другие. В связи с этим «Аэрофлот» выступил с предложением создать компанию для таких услуг.
Представитель «Аэрофлота» заявил, что ни один российский аэропорт не использует новейшие технологии системы РЛС для обнаружения и прогнозирования появления птиц в реальном времени. В связи с этим предложил отечественные системы для этого.
А что в Тюмени?
После инцидента с экстренной посадкой лайнера в кукурузном поле, о котором было сказано выше, «Наш город» обратился в пресс-службе аэропорта тюменского аэропорта Рощино. Тогда нас уверяли, что птицы не мешают полетам самолетов, а для их отпугивания размещены современные системы отпугивания.
«У нас на территории аэродрома размещены звуковые сигнальные отпугиватели нескольких видов. В основном используются акустические установки, в том числе и установленные на автомобиле службы безопасности полетов. В моей практике попадания птиц в двигатель самолета не было, на самом деле — это редкость. Даже если нет вылетов или прилетов, эти звуковые сигналы работают в автоматическом режиме», — рассказала «Нашему городу» пресс-секретарь аэропорта «Рощино» Валерия Яковлева.
Тем не менее, летный директор авиакомпании «Ямал» Юрий Лебединец в конце июля обратился к надзорным органам проверить аэропорт. Он пожаловался на столкновения воздушных судов с птицами. Специалисты Уральского Ространснадзора провели проверку, но нарушений не выявили.
Вернемся теперь к событиям, 1 ноября, а именно о вынужденном возвращении в тюменский аэропорт самолета авиакомпании «Ямал». В «Рощино» подтвердили корреспонденту «Нашего города», что после этого инцидента проводилась внутренняя проверка. Кроме этого, расследованием занимались и другие компетентные органы.
«У нас мало того, что и так применены самые современные технологии, которые сейчас на рынке существуют по отвлечению птиц, но, тем не менее, были выпущены рекомендации по совершенствованию мероприятий по орнитологическому обеспечению безопасности полета. Они все учтены и применены в работе. Это комплекс инструментов, которые используются у нас на аэродроме в качестве средств отпугивания птиц, — добавила пресс-секретарь «Рощино» Валерия Яковлева.
Тем не менее, на тендер, объявленный представителями аэропорта для отпугивания птиц, никто не заявился. По документам предполагалось, что для этих целей закупит 4,4 тысячи светошумовых сигнальных ракет красного и зеленого цветов. Ракеты должны были взлетать на высоту, не менее, 60 метров и гореть не менее 5 секунд. Стоимость закупки оценивалась в 391 тыс. рублей.