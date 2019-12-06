В России нет соответствующих мировым стандартам требований защиты самолетов от птиц

Росавиация в одном из своих докладов отмечает, что с 2010 года отмечается тенденция увеличения как абсолютного, так и относительного (на 100 тыс. взлетов и посадок) числа случаев столкновений воздушных судов с птицами и другими животными. Подобные инциденты в нашей стране происходят чаще, чем в США. Помимо этого, в России только с 2015 собираются данные обо всех случаях столкновений самолетов с птицами. В докладе уточняется, что есть проблема с эффективным использованием данных для снижения таких инцидентов.