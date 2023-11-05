«Продали билетов больше, чем мест в самолете»: «Аэрофлот» сорвал концерт в Тюмени

В Тюмени 4 ноября не состоялось концертное выступление квартета Петра Востокова. Музыкант не смог прилететь в Тюмени из Москвы, потому что ему не хватило мест в самолете.