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Аэрофлот

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Ноябрь 2023
«Продали билетов больше, чем мест в самолете»: «Аэрофлот» сорвал концерт в Тюмени
В Тюмени 4 ноября не состоялось концертное выступление квартета Петра Востокова. Музыкант не смог прилететь в Тюмени из Москвы, потому что ему не хватило мест в самолете.
5 ноября 2023, 10:45
Октябрь 2023
Тюменцы купили дешевые билеты в Таиланд, а «Аэрофлот» их аннулировал
Жительница Тюмени приобрела билеты из Екатеринбурга в Тайланд и обратно по выгодной цене, 45 тысяч за три билета, а авиакомпания аннулировала покупку.
22 октября 2023, 11:28
Апрель 2023
Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Тюмени в Сочи до четырех в неделю
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня увеличивает количество рейсов из российских городов в Сочи. Из Тюмени на юг можно будет улететь 4 раза в неделю, сообщает телеграмм-канал Аэрофлота.
18 апреля 2023, 09:48

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