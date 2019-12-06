Константин Фрумкин: общая задача – изменение нашего сознания в обращении с отходами

Она подразумевает возможность введения раздельного сбора отходов. Однако, для того, чтобы его начать необходимо сделать целый ряд обязательных действий. Например, чтобы посчитать объемы раздельно собранных отходов, нужно точно знать сколько человек размещает их на конкретной контейнерной площадке, есть ли там отходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ограничен ли доступ к ней тех жителей, для которых предусмотрена другая контейнерная площадка. С нашей точки зрения, в этой части недоработано законодательство. Даже при согласии всех сторон, сейчас осуществить раздельный сбор юридически невозможно. Второй момент, который не решен с раздельным сбором, когда и сколько его вывозить. Пока что по санитарным нормам мы должны вывозить ежедневно летом, а зимой раз в три дня. И не подразумевается раздельный или нераздельный. В санпине нет такого понятия, как раздельный сбор коммунальных отходов. Если ездить каждый день за пустым контейнером - это ведет к неразумному и существенному удорожанию. Следующий момент. Каждый отдельный вид отходов должен следовать по собственному маршруту, индивидуальный путь. Пластик, например, требует дальнейшей обработки. Человек сам не рассортирует его на все виды. Кто-то неизбежно выкинет туда что-то еще, могут попадаться примеси пищевых отходов. Система раздельного сбора – это не просто разные контейнеры, это система раздельной обработки и утилизации. Это, в принципе, изменение всей системы. К сожалению, повторюсь, держат нас нормативные документы. Разговоры на уровне федеральных агентств, ведомств, ассоциаций, РЭО ведутся. Ждем изменений в нормативную базу.