Константин Фрумкин: Следующий важный этап — это переработка пищевых отходов

— Любая идеальная система, в том числе и система обращения с отходами, может быть только в идеальном обществе. И даже в таком случае она будет иметь свои недостатки. Все существующие системы обращения с отходами в любом случае предполагают захоронение части отходов. Даже при сжигании все равно остается зола, которую также нужно захоранивать и она влияет на окружающую среду. Поэтому нельзя говорить об идеальной системе, а нужно говорить о наиболее эффективной системе существующей на сегодняшний день в соответствии с нынешним технологическим развитием, уровнем потребления.