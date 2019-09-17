Константин Фрумкин: Следующий важный этап — это переработка пищевых отходов

— Какая на ваш взгляд должна быть идеальная система обращения с отходами?
— Любая идеальная система, в том числе и система обращения с отходами, может быть только в идеальном обществе. И даже в таком случае она будет иметь свои недостатки. Все существующие системы обращения с отходами в любом случае предполагают захоронение части отходов. Даже при сжигании все равно остается зола, которую также нужно захоранивать и она влияет на окружающую среду. Поэтому нельзя говорить об идеальной системе, а нужно говорить о наиболее эффективной системе существующей на сегодняшний день в соответствии с нынешним технологическим развитием, уровнем потребления.
— Вы говорили об отсутствии предприятий в отдельных секторах по переработке вторичного сырья. Как решить эту проблему? Государство должно финансировать такие производства, либо субсидировать бизнес, который возьмется за ее решение?
— Стимулировать определенные виды производства, не только переработку вторсырья — это функция государства. Правительство понимает, что нужно развивать сектор обращения с отходами, а это значит, что нужны определенные льготы, субсидирование процентных ставок. Когда, например, государство решает развивать автомобильную промышленность, то вводит разные стимулирующие меры. Точно также и в этой отрасли.
— Вы говорили, что обращение со строительными отходами никак не регулируется. Оно и раньше не регулировались? Как быть в этом случае?
— Технологически понятно, что с ними делать. Их можно переработать, раздробить, превратить обратно в щебень, который снова можно использовать при строительстве или отсыпке какой-то территории. Это вопрос экономики. Это достаточно дорогой процесс и дешевле щебень или песок купить новый. Если будут стимулирующие меры с точки зрения экономики, может быть изменения в действующем законодательстве, то этот сектор переработки начнет развиваться.
— Когда поедем на открытие Тобольского и Ишимского мусоросортировочных заводов?
— Открытие Тобольского завода мы планируем открыть к концу этого года. Ишимский — в первом квартале следующего.
— Какие еще среднесрочные или дальнесрочные планы у ТЭО, кроме открытия этих двух заводов и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске?
— В Тюменской области следующий значительный этап — это вопрос организации переработки пищевых отходов. В настоящее время обсуждается технологическая схема. В наших широтах производство технологического грунта из пищевых отходов задача не такая простая. В чем он заключается? Это ускоренный процесс перегнивания. Если бы у нас не было отрицательных температур, то можно было бы это делать на открытом воздухе и организовать этот процесс было бы значительно проще. При наших температурах необходимо закрытое помещение. Сейчас готовим необходимое экономическое обоснование, согласуем в областном правительстве. В следующем году планируем выйти на проектирование.