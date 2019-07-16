На тюменском заводе ТЭО планируется отсортировывать до 41% ТКО

«Сегодня на регоператора, которым является ООО «ТЭО», возложена обязанность по всему циклу обращения с отходами. Весь цикл – это сбор, транспортирование, обработка отходов, утилизация и захоронение. Региональный оператор был выбран на конкурсной основе, он у нас один. Хотелось бы отметить, что все эксплуатирующие организации – полигоны, заводы, возчики - они являются не регоператорами, а просто операторами данной системы и работают по заключенным договорам», - пояснила директор департамента недропользования и экологии.
По словам Жанны Злобиной, до конца года заработает мусоросортировочный завод в Тобольске. В Ишимском районе завод строится немного меньшей мощности, его планируется построить до Нового года, а ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Директор департамента считает, что конечная цель концессионного соглашения – это собрать, привезти и отсортировать до 41% всех отходов. «Вообще, по Тюменской области собрано 207 тысяч тонн отходов. За 5 месяцев 2019 года на тюменский завод поступило около 70 тысячи тонн отходов. Цифра отсортированного мусора колеблется от 15 до 16 процентов. Может быть, эта цифра покажется незначительной. Дело в том, что все зависит от того, что мы хотим отсортировать и существуют ли в России предприятия способные перерабатывать это вторсырье. Мы должны понимать, как нам достичь 41 процента, если в отходах пластика, стекла, бумаги и металла отсортировывается 8,3 тысячи тонн», - сказала Жанна Злобина.
По ее мнению, нужно думать, как перерабатывать пищевые отходы, которые составляют половину от всего, что привозят на сортировку. Их можно компостировать, делать технические грунты для отсыпки полигонов ТБО. И только когда решится этот вопрос, тогда и будет достигнут 41% отсортированного мусора.
«Думаю, что до конца года мы эти технологии подберем,и будем реализовывать. Самая главная цель, к которой мы идем – это больше собрать мусора, сократить количество свалок, больше отсортировать и сдать на переработку», - пояснила директор областного департамента недропользования и экологии