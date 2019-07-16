На тюменском заводе ТЭО планируется отсортировывать до 41% ТКО

Директор департамента считает, что конечная цель концессионного соглашения – это собрать, привезти и отсортировать до 41% всех отходов. «Вообще, по Тюменской области собрано 207 тысяч тонн отходов. За 5 месяцев 2019 года на тюменский завод поступило около 70 тысячи тонн отходов. Цифра отсортированного мусора колеблется от 15 до 16 процентов. Может быть, эта цифра покажется незначительной. Дело в том, что все зависит от того, что мы хотим отсортировать и существуют ли в России предприятия способные перерабатывать это вторсырье. Мы должны понимать, как нам достичь 41 процента, если в отходах пластика, стекла, бумаги и металла отсортировывается 8,3 тысячи тонн», - сказала Жанна Злобина.