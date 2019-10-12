Топ-3 Тюмени: бизнес Шевчика, флешмоб медиков, зарплаты помощников депутатов

Бизнес-дела
Одни из богатейших людей Тюмени Владимир Шевчик и Александр Низамов изменили состав соучредителей ООО «Ин-сайд». Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.
10 % уставного капитала компании теперь принадлежит Александру Низамову.
Бизнесмены давно являются партнерами в разных компаниях.
Флешмоб медиков
После скандала в ОКБ №2 с изъятием органов. А история прогремела по всей стране, и ее даже обсуждали на федеральном канале в передаче Андрея Малахова.
Медики решили поддержать коллег. В соцсетях они сделали заявления, что готовы отдать свои органы после смерти.
Один из врачей рассказал в соцсети, что сердце, пересаженное другому человеку, может работать еще 29 лет, почки - 45 лет. Трансплантология дарит людям много лет жизни.
Зарплаты помощников депутатов
На очередном заседании профильного комитета в Тюменской областной думе парламентарии обсуждали повышение стоимости патентов для рабочих мигрантов. В 2020 году они поднимутся на 272 рубля до 5741. Но депутат Богдан Богославец уличил момент напомнить народным избранникам, что выплаты помощникам не повышались уже давно. Но его слова лишь рассмешили коллег. Между тем, парламентарий отметил, что «скоро на тюменских стройках работать некому будет»» и высказался резко против роста стоимости патента.
Скандал недели
Несмотря на то, что новость со скандалом в школе Боровского не попала в топ «Нашего города», редакция считает, что тема заслуживает внимания.
Так 10 октября в сети появилось видео, как молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Тюменского района в истерике бросался на учеников и ругался на них. Как позже выяснилось, нервный срыв случился не на пустом месте. Ученики школы сознались, что сами довели учителя.
Между тем, скандал вызвал широкий общественный резонанс и руководство школы уволило учителя по 336 статье ТК.
В защиту преподавателя было создано несколько групп в соцсетях, а дети даже провели митинг возле школы в защиту учителя. Ученики скандировали: «Верните Садлинского!».
Инцидент «Нашему городу» прокомментировал Первый заместитель председателя комитета по образованию и науки Госдумы Олег Смолин. Он отметил, что закон был соблюден, когда уволили учителя, но он также отметил, что сама система образования и современные нравы приводят к таким эксцессам все чаще и чаще.