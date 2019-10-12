Топ-3 Тюмени: бизнес Шевчика, флешмоб медиков, зарплаты помощников депутатов

На очередном заседании профильного комитета в Тюменской областной думе парламентарии обсуждали повышение стоимости патентов для рабочих мигрантов. В 2020 году они поднимутся на 272 рубля до 5741. Но депутат Богдан Богославец уличил момент напомнить народным избранникам, что выплаты помощникам не повышались уже давно. Но его слова лишь рассмешили коллег. Между тем, парламентарий отметил, что «скоро на тюменских стройках работать некому будет»» и высказался резко против роста стоимости патента.