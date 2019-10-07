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Владимир Шевчик передал Александру Низамову долю в компании

7 октября 2019, 06:16
Фото: Pixabay
В ООО «Ин-сайд» изменился состав совладельцев, но большая доля уставного капитала все равно осталась у Владимира Шевчика.
Сюжет
Тюмень

Одни из богатейших людей Тюмени Владимир Шевчик и Александр Низамов изменили состав соучредителей ООО «Ин-сайд». Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Теперь 90 % уставного капитала (9000 рублей) принадлежит Шевчику, а 10 % (1000 рублей) – Низамову.

По итогам 2018 года, чистая прибыль ООО «Ин-сайд» составила 14,5 млн рублей. Компания владеет активами на 62,4 млн рублей. Ранее 10 % уставного капитала принадлежало ООО «Мега-Форум». Видимо, эту долю в итоге и получил Александр Низамов, являющийся давним бизнес-партнером Владимира Шевчика. Предприниматели в разных долях владеют ООО «Мега-Форум», ООО «Мега-Центр», ООО «Мегаполис-Сервис» и другими обществами. Также Шевчик и Низамов являются партнерами по охоте – оба входят в состав совладельцев производственного кооператива «Лесной». Основной деятельностью компании является охота, отлов и отстрел диких животных, включая услуги в данных областях.

В списке богатейших людей Тюмени по версии «Нашего города» Владимир Шевчик занял пятое место (активы 4,6 млрд рублей). Александр Низамов расположился на 33-й строчке с активами в 1,3 млрд рублей.

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