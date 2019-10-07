Владимир Шевчик передал Александру Низамову долю в компании

По итогам 2018 года, чистая прибыль ООО «Ин-сайд» составила 14,5 млн рублей. Компания владеет активами на 62,4 млн рублей. Ранее 10 % уставного капитала принадлежало ООО «Мега-Форум». Видимо, эту долю в итоге и получил Александр Низамов, являющийся давним бизнес-партнером Владимира Шевчика. Предприниматели в разных долях владеют ООО «Мега-Форум», ООО «Мега-Центр», ООО «Мегаполис-Сервис» и другими обществами. Также Шевчик и Низамов являются партнерами по охоте – оба входят в состав совладельцев производственного кооператива «Лесной». Основной деятельностью компании является охота, отлов и отстрел диких животных, включая услуги в данных областях.