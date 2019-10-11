Депутат Госдумы Смолин: в школе под Тюменью поступили по закону, уволив учителя

«Скорее всего, учитель был задерган жизнью, перегрузкой рабочих часов, низкой заработной платой. Скорее всего. Это мое предположение. Может, в Тюменской области иначе, но в большинстве регионов России это так. Но все-таки ответственность вредных детей и ответственность учителя — это разные уровни ответственности. Если нервная система уже не выдерживает, может, лучше искать новую работу. Конечно, учитель не должен срываться. При всем моем сочувствии к учителям, это непростительно», — сказал Смолин.