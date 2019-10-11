Депутат Госдумы Смолин: в школе под Тюменью поступили по закону, уволив учителя

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науки Госдумы Олег Смолин заявил, что в школе, уволив Виктора Садлинского, поступили по закону. При этом он не стал исключать того, что ученики могли до такого состояния учителя довести.
«Скорее всего, учитель был задерган жизнью, перегрузкой рабочих часов, низкой заработной платой. Скорее всего. Это мое предположение. Может, в Тюменской области иначе, но в большинстве регионов России это так. Но все-таки ответственность вредных детей и ответственность учителя — это разные уровни ответственности. Если нервная система уже не выдерживает, может, лучше искать новую работу. Конечно, учитель не должен срываться. При всем моем сочувствии к учителям, это непростительно», — сказал Смолин.
По его мнению, рост публичного насилия в школе — «это результат с одной стороны очень жесткой социальной информационной среды, а с другой и бюрократизации самого образования».
«Я убежден, что теория услуг разрушает систему образования. Разрушает главное в образовательных отношениях — их нравственно-психологическое содержание. Я считаю, что надо идти противоположным путем. Надо идти путем расширения личностного общения между учителями и учениками. Я против того, чтобы мы еще больше формализовали и в школе установили „Большого брата“. Не нужен нам „Большой брат“ в школе. Нам нужны доверительные отношения между педагогами и детьми», — сказал Олег Смолин.
Накануне, 10 октября, в соцсетях появилась видеозапись, где учитель бьёт школьников на уроке ОБЖ. Инцидент произошел в поселке Боровском. В одном из моментов видно, как кричащий учитель толкает ребенка, и тот падает со стула. Преподавателя уволили, за него вступились школьники.